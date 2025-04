Fabiani: «La Lazio ha una mentalità vincente»

Il ds Fabiani ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la gara vinta nella giornata di ieri contro il Genoa a Marassi

Il ds Fabiani ha rilasciato delle dichiarazioni in zona mista al termine della sfida tra Genoa e Lazio.

SUL RINVIO – «Quello che ho percepito è che la mano sinistra non sapeva quello che faceva la destra e si è generata una confusione, si è creato più di qualche disguido. Io ho dovuto prendere e pagare un aereo quando ce n’era uno già nel pacchetto, per rientrare a Roma perché se fossimo rimasti qui a Genova per altri due giorni non avremmo saputo dove andarci ad allenare. Non potevamo far stare fermi quattro giorni i calciatori. Per questo siamo rientrati e questa mattina ci siamo alzati di buon’ora e poi ligi alle disposizioni impartite siamo venuti a giocare la partita. Certo non era facile e per questo dobbiamo dire grazie ai ragazzi che sono andati in campo dando tutto e di più e addirittura conquistando l’intera posta che ci consente di affrontare queste ultime cinque gare con un moderato ottimismo. Non era facile perché venivamo da una non qualificazione in Europa, siamo usciti ai calci di rigore ma si sa sono una lotteria. Credo che anche questo ha fatto sì che scattasse una molla nei calciatori, di riprendersi subito e non abbattersi».

MENTALITA‘ «È segnale di una mentalità vincente, di cui ho sempre parlato prima ancora del risultato e della prestazione. Nella vita bisogna avere una mentalità vincente se vuoi raggiungere qualcosa. A Marassi contro il Genoa non è facile per nessuna squadra».