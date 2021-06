Euro2020, si completa la fase a gironi. I risultati del gruppo F

Euro2020, si completa la fase a gironi della competizioni. La Francia vince il girone F, seconda la Germania. Onore all’Ungheria

La Germania rischia, trema, ma alla fine passa il turno. Ai tedeschi, sotto due volte con l’Ungheria, basta un pareggio per ottenere il secondo posto nel girone F. Primo posto invece per la Francia, che non va oltre il pari contro il Portogallo.

Le doppiette di Ronaldo e Benzema decidono la sfida della Puskas Arena, i portoghesi passano comunque come migliore terza. L’Ungheria, ultima nel girone, esce a testa altissima avendo pareggiato contro Francia e Germania.