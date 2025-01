Dia a Dazn: «Gol? Faccio solo il mio lavoro, penso prima al bene della squadra. Sul mio ruolo dico una cosa»

Dia, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale del match contro il Como: le dichiarazioni

QUEST’ANNO E’ SERENO – «E’ così. Faccio solo il mio lavoro. Lo scorso anno era difficile, ora sono qua e quindi sono felice, lo dimostro sul campo».

QUANTO MANCAVA IL GOL – «Molto. Quando hai un periodo così senza fare gol devi essere sereno e non pensare solo a quello. E’ venuto oggi, sarebbe potuto venire prima, ma io penso solo a fare il mio lavoro bene per la squadra».

POSIZIONE – «Oggi come prima abbiamo giocato a due punte, non cambia niente, sono solo un po’ più davanti. Ma il ruolo per me è lo stesso».

QUANTO HANNO PESATO GLI INFORTUNI – «Ho avuto un problema alla caviglia, ho provato a prendere tempo per risolvere il problema. Ma mi sono messo a disposizione anche con il dolore, ora sto meglio e mi sento bene».