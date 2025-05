Corsa Champions, Jacobelli: «Tutto si decide lì, e non sarà come pensate»

Corsa Champions, una partita può cambiare tutto: lo scenario secondo Jacobelli tra scontri diretti e sorprese in arrivo.

Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la volata finale in Serie A per la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo Jacobelli, il campionato resta avvincente sia in alto che in basso alla classifica, con ben quattro squadre in lotta serrata per un posto tra le grandi d’Europa. Tra queste c’è anche la Lazio, attesa sabato da un confronto diretto ad alta tensione contro la Juventus.

PAROLE: – «Quattro strade in un fazzoletto è la dimostrazione dell’interesse di questa edizione del campionato. Ma anche per la salvezza è ancora tutto aperto. Sulle quattro in lizza per la Champions, la Roma di Ranieri, reduce da 19 risultati utili consecutivi, lunedì prossimo avrà un autentico spareggio contro l’Atalanta, ma prima ci sarà Lazio-Juventus e lì capiremo molte cose. E anche il Bologna non credo abbia rinunciato alle chance di qualificazione».