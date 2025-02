Corsa Champions, Cagni: «Milan e Juve hanno questi problemi; Lazio? Mi piace molto questa cosa»

Corsa Champions, le parole di Luigi Cagni sulla lotta per il quarto posto che vede la Lazio dietro alla Juve di appena due lunghezze

Gigi Cagni, ospite di TMW Radio ha parlato della Corsa Champions che vede coinvolta anche la Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Il problema al Milan è la società, non l’allenatore. Non c’è il rapporto squadra-società. Andato via Maldini non c’hanno capito nulla su come fare quel mestiere. C’è tanta confusione. La Lazio mi piace come gioca, mentre alla Juventus è l’allenatore che vuole vincere lui le partite. I giocatori sono forti. Ci sono due problemi: troppi infortuni, qualcosa vorrà pure dire. E poi le partite le vince lui. Ha due esterni strepitosi come Conceicao e Yildiz che giocano e non giocano, Gatti che tocca più palloni di chiunque altro…».