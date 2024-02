Biglietti Bayern Monaco Lazio, quali problemi ci sono stati? Arriva il chiarimento

Biglietti Bayern Monaco Lazio, quali sono stati i problemi con i tagliandi per il match di Champions? Ecco cosa è successo

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, ha svelato a Radio Olympia i problemi relativi ai biglietti per la trasferta Champions di Monaco di Baviera.

LE PAROLE – «Siamo soggetti alla disponibilità fornita dalla squadra ospite, con la capienza che è stata però leggermente ridotta per motivi di sicurezza. Anche noi siamo stati obbligati a dare il 5% di biglietti agli ospiti. La vendita viene effettuata tutta online perché i biglietti vengono inviati direttamente online da Bayern Monaco, è una procedura nuova che va messa a punto anche in base alla società che ci ospita. E’ stata la prima esperienza, cercheremo di migliorare. Abbiamo avuto circa 15.000 accessi al portare per le prenotazioni, in pratica per ogni tifoso contento ce ne sono altri 4 scontenti».