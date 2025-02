Baroni Lazio, il tecnico chiama a raccolta i suoi: «Con l’Inter è mancato solo il gol, ora ritroviamo fiducia»

Baroni Lazio, le parole del tecnico biancoceleste dopo l’eliminazione in Coppa Itali: «Ci è mancato solo il gol, serve ritrovare la fiducia»

Marco Baroni ha commentato la sconfitta della Lazio contro l’Inter in Coppa Italia a Radio Serie A. Il tecnico biancoceleste ha sorvolato sugli episodi arbitrali, non essendo un tipo fumantino come certi altri tecnici, e ha voluto chiamare a raccolta la squadra, cercando di infondergli le giuste energie positive in vista del prossimo impegno contro il Milan in campionato. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «C’era solo una cosa importante, passare il turno. Ma è andata avanti l’Inter. Le cose che dovevo dire alla squadra le ho dette, la prestazione c’è stata e ci è mancato solo il gol Abbiamo tirato il doppio di loro, ma bisogna segnare. In questo momento dobbiamo ritrovare fi ducia e serenità davanti alla porta. I ragazzi hanno condotto la partita e giocato dall’inizio alla fine. Questa è la cosa che mi interessa».