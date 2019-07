Il calendario completo delle amichevoli in programma per la Lazio durante il ritiro estivo 2019: tutte le info su date, streaming e diretta tv delle partite dei biancocelesti

Sotto il sole caldo dell’estate molti appuntamenti attendono la Lazio. La prima parte del ritiro avrà sede ad Auronzo di Cadore (dal 12 al 27 luglio) per il 12° anno consecutivo, poi la squadra si trasferirà per una settimana a Marienfeld (dopo il 3 agosto). Per i biancocelesti sono in programma diversi test, sia contro le selezioni locali, sia con squadre di livello internazionale. Ecco di seguito il calendario completo delle amichevoli della Lazio nel ritiro estivo 2019:

Amichevoli presso stadio Zandegiacomo di Auronzo

Lazio-Auronzo Di Cadore: 14/7*

Lazio- Top 11 Cadore: 17/7*

Lazio-Triestina: 21/7*

Lazio-Virtus Entella: 24/7*

Altre amichevoli

Bournemouth-Lazio: 2/8 ore 20.45, presso lo stadio Dean Court di Bournemouth

Paderborn-Lazio: 3/8 ore 16.00, presso la Benteler-Arena di Paderborn

Celta Vigo -Lazio: 10/08*, presso lo stadio Balaídos di Vigo

*orario ancora da definire



