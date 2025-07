Lazio: Sarri punta a migliorare Rovella e intanto sperimenta a centrocampo; le ultime da Formello

Lazio, Sarri sperimenta a centrocampo e intanto lavora sul miglioramento individuale di Rovella, uno dei pilastri del reparto

Il progetto tattico di Maurizio Sarri per la Lazio si concentra sul miglioramento individuale e sull’adattamento dei giocatori ai suoi schemi. Come svelato da Il Messaggero già nel 2023, Mau aveva inserito Nicolò Rovella in una lista di nomi per sostituire Leiva come vertice basso. All’epoca, il preferito era Samuele Ricci, ma Sarri aveva una visione chiara per Rovella: «A Nicolò manca ancora un po’ di palleggio – le parole di Sarri a Castiglione della Pescaia – ma avevo detto che dopo cinquanta partite come play sarebbe diventato un top». In questo ritiro, il tecnico è convinto di poter migliorare anche l’ultimo fondamentale con un addestramento specifico. Il regista ventitreenne (che diventerà papà a settembre) sta ascoltando attentamente Sarri per migliorare la velocità di pensiero e le verticalizzazioni del gioco, elementi cruciali nel modulo sarriano.

Ieri l’addestramento è stato specifico per reparti: in difesa si è rivisto Patric (nel pomeriggio in campo per un differenziato con Zaccagni), mentre centrocampo e attacco hanno lavorato insieme. Nel pomeriggio si sono svolti circuiti e partitelle. Prime prove anche per Matteo Guendouzi, tornato solo lunedì dopo il viaggio di nozze, ma con la solita voglia di spaccare il mondo. Anche il francese meditava l’addio e ascoltava le sirene della Premier League, ma il ritorno di Sarri gli ha ridato le motivazioni di un tempo, come testimonia il suo sguardo carico e i capelli al vento. La sua permanenza è un segnale importante per la squadra.