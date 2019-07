Lazio-Top11 Radio Club 103 3-0, risultato e cronaca in diretta live

Diretta Lazio-Top11 Radio Club 103, amichevole ritiro estivo 2019: cronaca live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Lazio-Top11 Radio Club 103: il tabellino del match

Marcatori: 16′ Cataldi; 24′ Immobile; 27′ Caicedo;

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Wallace, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Badelj, Cataldi, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Adamonis, Alia, Vavro, Patric, Luiz Felipe, Silvs, Marusic, Leiva, Parolo, Anderson, Luis Alberto, Jony, Adekanye, Correa. All.: Inzaghi.

TOP 11 RADIO CLUB 103 (4-3-3): Comello; De Pellegrin, Mina, Doro, Reato; De Bona, D’Alpaos, Giacometti; Argenta, Aboubakar, Biz. A disp.: Specia, Favaro, Resenter, Dassiè, Pam, Lazzaretti, De Francesco, Moro, Zannoni, Rosset, Adami, Romano. All.: Sommavilla.

Arbitro: Ivano Dikollari; Assistenti: Alessandro Zuglian ed Edoardo Scandale (Belluno).

Lazio-Top11 Radio Club 103: diretta live e sintesi

PRIMO TEMPO

27′ La Lazio cala il tris con Caicedo, che sfrutta bene il cross al volo di Badelj. Un attimo prima, Milinkovic aveva cercato la rete di rovesciata.

24′ Raddoppio Lazio! Immobile, servito da Lazzari, porta a due le marcature dei biancocelesti.

23′ La Lazio sigla il secondo gol del match con Caicedo, servito da distanza ravvicinata da Immobile. La rete viene annullata per posizione di fuorigioco.

20′ Lazzari, in grande spolvero, tenta la conclusione di sinistro. Sicuro l’intervento dell’estremo difensore.

17′ Lazzari corre lungo tutta la propria fascia, per poi servire Caicedo. C’è l’anticipo del portiere avversario.

16′ La partita si sblocca. Cataldi sfrutta nel migliore dei modi l’assist di Immobile, e porta i suoi in vantaggio.

15′ Ancora corner per la Lazio: Cataldi per Acerbi che colpisce di testa, ma la palla si perde al lato della porta.

13′ Pericoloso contropiede della Top11, ma il tiro, alla fine, non impensierisce Guerrieri.

11′ Calcio d’angolo per la Lazio. Dalla bandierina Cataldi che crossa bene per Radu. Sia il romeno, sia Caicedo subito dopo non riescono a battere Comello.

9′ Altra ottima parata dell’estremo difensore della Top11, questa volta sul tiro di Immobile.

8′ Doppia parata del portiere avversario su Caicedo. Lazio vicina al vantaggio, ma il risultato rimane sullo 0-0.

5′ Badelj perde palla vicino all’area di rigore, Caicedo cerca di riottenere la sfera, ma lo fa fallosamente. Calcio di punizione per gli avversari.

1′ Prima occasione per la Lazio: Lazzari crossa bene all’interno dell’area di rigore, ma Ciro Immobile non riesce a colpire di testa.

Allo ‘Zandegiacomo’ inizia il match!

Lazio-Top11 Radio Club 103: formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Wallace, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Badelj, Cataldi, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Adamonis, Alia, Vavro, Patric, Luiz Felipe, Silvs, Marusic, Leiva, Parolo, Anderson, Luis Alberto, Jony, Adekanye, Correa. All.: Inzaghi.

TOP 11 RADIO CLUB 103 (4-3-3): Comello; De Pellegrin, Mina, Doro, Reato; De Bona, D’Alpaos, Giacometti; Argenta, Aboubakar, Biz. A disp.: Specia, Favaro, Resenter, Dassiè, Pam, Lazzaretti, De Francesco, Moro, Zannoni, Rosset, Adami, Romano. All.: Sommavilla.

Lazio-Top11 Radio Club 103: dove vederla in TV o Streaming

La seconda amichevole del ritiro estivo 2019 Lazio-Auronzo Calcio sarà trasmessa in esclusiva sul canale ufficiale biancocelesti Lazio Style Channel (canale 233 di Sky). La radiocronaca della partita inoltre sarà mandata in onda su Lazio Style Radio (89.3 FM per Roma e provincia).

Lazio-Top11 Radio Club 103: info prezzi e vendita biglietti

La vendita dei biglietti per l’amichevole Lazio-Top11 Radio Club 103 sarà effettuata presso la casetta di legno antistante lo stadio Zandegiacomo e terminerà al fischio d’inizio. Il prezzo del tagliando è di 12 euro a persona. Per i bambini sotto gli 8 anni d’età l’ingresso sarà invece gratuito. Per l’occasione sarà costruita una tribuna accessoria da 600 posti, collocata tra una delle porte e il Lazio Style Village.