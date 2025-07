Calciomercato Lazio, tifosi biancocelesti preoccupati! Quel giocatore potrebbe essere ceduto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il Flamengo su Castellanos, ma Fabiani dice no. La situazione attuale dei biancocelesti

Il calciomercato Lazio è entrato nel vivo con una notizia che ha fatto rumore: il Flamengo ha messo gli occhi su Taty Castellanos. L’attaccante argentino, protagonista di una stagione positiva in maglia biancoceleste, è diventato un obiettivo concreto del club brasiliano, intenzionato a investire pesantemente per rinforzare il proprio reparto offensivo. Ma la Lazio ha subito alzato il muro.

Tutto è partito da un’indiscrezione rimbalzata dal Brasile, secondo cui il Flamengo sarebbe pronto a fare follie per portare Castellanos a Rio de Janeiro. La prima offerta, attorno ai 25 milioni di euro, è stata seguita da un rilancio fino a 30 milioni. Numeri importanti, soprattutto considerando che il giocatore era stato acquistato per una cifra simile appena un anno fa.

Tuttavia, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha chiuso la porta: Castellanos non è in vendita, almeno per il momento. Il motivo non è solo tecnico, ma legato anche a una questione burocratica. La Lazio, infatti, è attualmente impossibilitata a registrare nuovi giocatori a causa di un blocco sul mercato, e non intende privarsi di un titolare senza la possibilità di sostituirlo.

Nel quadro attuale del calciomercato Lazio, ogni decisione va valutata con estrema cautela. Perdere un attaccante come Castellanos senza poterlo rimpiazzare metterebbe a rischio l’equilibrio della rosa, motivo per cui la società ha scelto di congelare ogni trattativa almeno fino a gennaio. Solo nella sessione invernale, se la situazione verrà sbloccata, se ne potrà riparlare.

Il giocatore, nel frattempo, resta concentrato sul lavoro a Formello. Nonostante l’arrivo di Boulaye Dia e le voci su un possibile cambio nelle gerarchie offensive, Taty continua a godere della fiducia dell’ambiente e di mister Sarri, che lo considera una risorsa preziosa per il nuovo progetto tecnico.

Il calciomercato Lazio, pur limitato da vincoli normativi, continua a essere al centro dell’attenzione. La richiesta per Castellanos dimostra come i giocatori biancocelesti siano apprezzati anche fuori dall’Europa. Ma la dirigenza è stata chiara: nessuno partirà senza certezze in entrata.

Il Flamengo dovrà aspettare. E la Lazio, almeno fino a gennaio, si tiene stretto il suo centravanti.