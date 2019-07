Campagna abbonamenti Lazio 2019/2020: tutte le info

Campagna abbonamenti Lazio, manca sempre meno all’apertura

Campagna abbonamenti Lazio 2019/2020 – La stagione si è conclusa, il calciomercato è alle porte e tra poco la Lazio svelerà anche la campagna abbonamenti per la prossima stagione 2019/2020. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo è quello di superare le 20mila tessere dello scorso anno. I prezzi saranno simili ma verrà proposto una categoria in più. Probabile che questa nuova promozione sarà per gli “Studenti”, che sarà aggiunta a quelle già esistenti che saranno riconfermate. Quindi ci saranno anche promo per le donne, gli Under 14 e gli Over 65. Il responsabile marketing Marco Canigiani qualche tempo fa ha anticipato qualcosa: «Speriamo di partire a breve con la campagna abbonamenti, stiamo analizzando vari fattori ed elementi».

Il dirigente ha anche accennato a quella che sarà la maglietta con la coccarda come simbolo della Coppa Italia vinta: «La nuova maglia con la coccarda verrà svelata ai primi di luglio quando la squadra si radunerà anche per dare la possibilità agli ultimi ritardatari di acquistare la maglia celebrativa della finale». Come sponsor non ci sarà Marathobet. I motivi sono da ricondurre alla nuova legge, Decreto Dignità, che entrerà in vigore il prossimo 12 luglio, che vieta alle società sportive di fare pubblicità, anche indiretta, a giochi o scommesse con vincite di denaro. Al momento ci sarebbero delle trattative con altre aziende per sponsorizzare la prossima maglietta. Sono attese novità.