Mercato Lazio, quel giocatore è vicino all’addio ai biancocelesti: futuro lontano da Formello

Mercato Lazio, quel calciatore adesso è davvero vicino all’addio ai colori biancocelesti: futuro lontano da Formello

Fabio Ruggeri, difensore centrale classe 2004, sembra destinato a salutare nuovamente la Lazio. Il giovane calciatore romano, reduce dal prestito alla Salernitana dove ha accumulato esperienza tra i professionisti, è tornato a Formello per il ritiro estivo sotto la guida di Maurizio Sarri, tecnico toscano ex Napoli, Chelsea e Juventus noto per il suo calcio organizzato e offensivo. Nonostante la sua presenza agli ordini dell’allenatore biancoceleste, il futuro di Ruggeri appare sempre più lontano dalla Capitale.

Diverse squadre interessate: si muove anche la Carrarese

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, oltre all’interesse già manifestato da Spezia e Juve Stabia, anche la Carrarese—club neopromosso in Serie B—avrebbe avviato i contatti per assicurarsi le prestazioni del giovane difensore. La squadra toscana, alla ricerca di rinforzi per affrontare la nuova categoria, vede in Ruggeri un profilo interessante per il proprio progetto sportivo.

Situazione contrattuale e prospettive di mercato

Ruggeri è attualmente legato alla Lazio da un contratto in scadenza a giugno 2027, ma secondo le stesse fonti il rinnovo sarebbe tutt’altro che vicino. Il club capitolino non sembra intenzionato a prolungare l’accordo a breve termine, segnale che lascia presagire un’uscita imminente.

Ipotesi prestito: strategia per la crescita

L’operazione dovrebbe concretizzarsi attraverso la formula del prestito, permettendo a Ruggeri di continuare il proprio percorso di crescita altrove, mantenendo però il legame con la Lazio. Una soluzione già adottata in passato e considerata utile per monitorare lo sviluppo dei giovani talenti.

Con la difesa biancoceleste già piuttosto competitiva e con obiettivi immediati in Serie A e nelle competizioni europee, Ruggeri potrebbe trovare maggior spazio e continuità altrove. Il suo nome è sempre più al centro del mercato cadetto, e nei prossimi giorni si attende una decisione definitiva sul suo destino.