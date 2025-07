Calciomercato Lazio, quel giocatore indirizzato verso l'addio. Ecco la situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, tempo di tagli: Basic il primo indiziato, ma non solo. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio entra in una fase delicata. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società biancoceleste è chiamata a sfoltire la rosa, anche in assenza di offerte concrete. La situazione è chiara: senza cessioni in tempi brevi, il club dovrà procedere con almeno due esclusioni dalla lista ufficiale.

Il primo nome destinato al taglio è quello di Toma Basic. Il centrocampista croato, reduce da stagioni altalenanti, non ha attirato l’attenzione di nessun club finora. Nessuna offerta concreta è arrivata sul tavolo della dirigenza, e l’ex Bordeaux rischia seriamente l’esclusione dal progetto tecnico. Un epilogo amaro per un giocatore che era arrivato con aspettative importanti, ma che non è mai riuscito a imporsi in modo stabile.

Ma il Calciomercato Lazio non si ferma qui. Il secondo taglio potrebbe arrivare in attacco o in difesa. Matteo Cancellieri, dopo il rientro dal prestito all’Empoli, non ha ancora convinto del tutto lo staff tecnico. La sua permanenza dipenderà dalle prossime settimane di allenamento e da eventuali proposte che possano accontentare tutte le parti. In alternativa, si guarda anche alla difesa, dove abbonda la concorrenza, soprattutto sulle corsie laterali.

Un altro nodo importante riguarda la gestione dei portieri, sempre più intricata. Ivan Provedel, titolare indiscusso fino a pochi mesi fa, vuole riconquistare il suo posto tra i pali, ma dovrà vedersela con Christos Mandas, che ha ben impressionato nelle ultime uscite e che ha ricevuto interessamenti dalla Premier League. Il greco non vuole fare panchina e spinge per avere spazio, creando così una situazione da monitorare attentamente.

Infine, tra i portieri di riserva, si profila una separazione. Marco Furlanetto potrebbe restare come terzo, mentre Davide Renzetti sembra destinato a partire. Il giovane estremo difensore piace a diversi club, tra cui Cavese e Alcione, pronti a garantirgli minutaggio e continuità.

Il Calciomercato Lazio è dunque entrato nella sua fase di scelte difficili. Non solo entrate e sogni, ma anche esuberi da gestire, equilibri da ricostruire e una rosa da definire prima dell’inizio della stagione ufficiale. La priorità ora è liberare spazio, senza perdere qualità.