Lazio: Belahyane promosso a mezzala, la scelta obbligata di Sarri per il mercato bloccato

Lazio, Belahyane reinventato da mezzala: la mossa fai da te di Sarri per trovare quel centrocampista che non potrà arrivare dal mercato

Le sedute di allenamento della Lazio a Formello stanno offrendo le prime indicazioni sulle scelte tattiche di Maurizio Sarri, in particolare a centrocampo. Una delle conferme più rilevanti riguarda la posizione di Abdelhamid Belahyane, che il tecnico sta sperimentando con insistenza nel ruolo di mezzala. Questa decisione acquisisce una particolare rilevanza strategica, soprattutto in considerazione del blocco del mercato che attualmente impedisce alla Lazio di effettuare nuovi acquisti. Di fatto, come riportato dal Corriere della Sera, edizione romana, in quella zona di campo, data la situazione attuale, “l’acquisto” è lui.

Sarri sembra intenzionato a plasmare Belahyane per questa nuova veste tattica, cercando di trovare soluzioni interne per rafforzare il reparto senza poter ricorrere a innesti esterni. La sua duttilità e la capacità di adattarsi a questa posizione saranno fondamentali per le rotazioni e le scelte tattiche del tecnico nella prossima stagione. Questo approccio riflette la necessità di Sarri di lavorare con il materiale umano a disposizione, valorizzando al massimo ogni elemento della rosa. Belahyane, dunque, si trova davanti a una grande opportunità per ritagliarsi uno spazio importante, dimostrando di poter interpretare al meglio i dettami del “Comandante” in un ruolo che richiede grande dinamismo, capacità di inserimento e qualità nel palleggio. Il successo di questa “scommessa” interna sarà cruciale per le ambizioni della Lazio, che dovrà affrontare gli impegni stagionali con una rosa limitata ma che Sarri vuole rendere il più competitiva possibile.