Paderborn-Lazio 2-4, pagelle e tabellino

Diretta Paderborn-Lazio, amichevole estiva 2019: cronaca live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Paderborn-Lazio – Secondo impegno internazionale del precampionato biancoceleste. Dopo aver sfidato e superato il Bournemouth nella serata di ieri, quest’oggi la Lazio ha affrontato il Paderborn in Germania. Rivivi la diretta testuale del match grazie a LazioNews24.com

Paderbon-Lazio: il tabellino

PADERBORN 07 (4-4-2): Huth 5; Jans 5 (85′ Dörfler s.v), Hünemeier 5,5 (85′ Rumpf s.v), Strohdiek 5,5 (59′ Kilian), Holtmann 5 (59′ Schwede); Pröger 6 (46′ Souza 6,5), Vasiliadis 6 (85′ Bilogrevic s.v), Gjasula 5,5 (59′ Kapic 5,5), Antwi-Adjei 6,5 (71′ Hilbner 6); Shelton 6 (71′ Ritter 5,5), Mamba 5,5 (46′ Zolinski 6). A disp.: Ratajczak, Brüggemeier. All.: Steffen Baumgart.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6 (69′ Guerrieri 5,5); Vavro 6 (69′ Lazzari), Acerbi 6,5 (69′ Parolo 6), Bastos 6,5 (69′ Radu 6); Patric 6, Milinkovic 6,5 (81′ Berisha s.v), Cataldi 7 (69′ Badelj 6), Andrè Anderson 6 (69′ Luis Alberto 6), Jony 6,5 (69′ Lulic 6,5); Adekanye 6,5 (69′ Correa 6,5), Caicedo 7 (69′ Immobile 6). A disp.: Alia, Wallace. All.: Simone Inzaghi.

Marcatore: 19′ Caicedo (L), 33′ Cataldi (L), 41′ aut. Jans (P), 68′ Antwi-Adjei (P), 88′ Souza (P), 89′ Lulic (L)

Arbitro: Sven Watsdritzki. Ass.: Hüwe-Holz.

NOTE. Ammonito: 39′ André Anderson (L)

Paderborn-Lazio: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – Secondo poker in due giorni per i biancocelesti che espugnano la Benteler-Arena superando il Paderbon: le reti realizzate nel primo tempo da Caicedo, Cataldi, autogol di Jans. Nella ripresa calano i ritmi e padroni di casa che ne approfittano segnando due reti prima con Antwi-Adjei e poi con Souza. Chiude la gara all’89’ capitan Lulic che firma il definitivo 2-4.

90′ Termina la partita! La Lazio esce vincitrice da questa partita

89′ GOOLL LAZIO! Non passa neanche un minuto dalla rete dei padroni di casa e biancocelesti aumentano nuovamente il vantaggio. Cross di Lazzari, tocco di tacco involontario di Correa che piazza l’assist per capitan Lulic che piazza il pallone con il destro sul palo lungo

88′ GOL! Segna il Paderbon con Souza

84′ Altre tre sostituzioni per il Paderbon: Hünemeier, Jans e Vasiliadis lasciano il posto a Rumpf, Bilogrevic e Dörfler

81′ Nuovo cambio per la Lazio: esce Milinkovic, al suo posto Berisha

77′ Padroni di casa che attaccano! Zolinski fa tutto da solo, entra in area poi esplode il diagonale: destro largo

71′ Altre due sostituzioni tra le fila del Paderbon: Ritter e Hilßner prendono il posto di Shelton e Antwi-Adjei

70′ Restano in campo, del primo tempo, solo Patric e Milinkovic

69′ Girandola di sostituzioni per la Lazio, Inzaghi ridisegna la squadra. Ecco la nuova formazione: Guerrieri; Patric, Parolo, Radu; Lazzari, Milinkovic, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

68′ GOL! Accorcia le distanze il Paderbon con la rete di Antwi-Adjei

64′ Ancora in avanti il Paderbon, perde palla Bastos, Zolinski ne approfitta e con il destro tenta una conclusione a giro: pallone fuori

59′ Altri tre cambi per i tedeschi: Kilian, Schwede e Kapic prendono il posto di Gjasula, Strohdiek e Holtmann

53′ Il Paderbon prova ad impensierire la Lazio. Scambio tra i due neoentrati Zolinski e Souza che porta al tiro quest’ultimo: sinistro largo non di molto

51′ In area biancoceleste succede di tutto a pochi centimetri dalla linea di porta di Strakosha ma alla fine la palla viene spazzata via

46′ Nessun cambio tra le fila della Lazio, confermati gli stessi uomini del primo tempo. Il Paderbon invece effettua due sostituzioni: dentro Zolinski e Souza, fuori Mamba e Proger

46′ Inizia il secondo tempo!

Alle 17.00 iniziano a rientrare in campo tutti i calciatori, tra qualche istante comincerà la seconda frazione di gioco.

SINTESI PRIMO TEMPO – Intraprendente il Paderbon nel primo quarto d’ora, i padroni di casa a più riprese si affacciano nella metà campo biancoceleste. Gli uomini di Inzaghi sono molto bravi in fase difensiva e chiudono bene gli attacchi avversari. Al 19′ arriva il vantaggio con Felipe Caicedo e da quel momento la partita cambia volto. Da lì in poi sarà la Lazio a fare la partita. Arrivano altri due gol e prima frazione di gioco che si chiude sullo 0-3.

45’ FINISCE IL PRIMO TEMPO! Lazio in vantaggio di tre reti dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

42’ GOLL DELLA LAZIO! Tris dei biancocelesti grazie all’autorete! Incomprensione tra Jans ed il portiere Huth in uscita: il tocco di testa del numero 20 di casa prende in controtempo l’estremo difensore e termina la sua corsa in fondo alla porta

39’ Ammonito Andrè Anderson!

33’ RADDOPPIO DELLA LAZIO!! Segna Danilo Cataldi! Sugli sviluppi della punizione, Jony la tocca per il numero 32 che non realizza un gol fantastico!

32’ Punizione a due al limite dell’area di porta per i biancocelesti dopo un retropassaggio, ritenuto volontario dall’arbitro, raccolto con le mani da Huth

24’ Punizione per il Paderbon, calciata molto bene da Pröger, Strakosha risponde presente poi sulla ribattuta Antwi-Adjei calcia sull’esterno della rete

22’ Adekanye si mette in proprio, entra in area e calcia da posizione leggermente defilata: sinistro potente ma di poco alto

21’ Provano a reagire subito i padroni di casa, Pröger tenta una conclusione ma Strakosha fa buona guarda e blocca la sfera

19’ GOOLL DELLA LAZIO! La sblocca Felipe Caicedo! Bastos avanza sulla sinistra, mette in mezzo per Patric che calcia in porta. Deviazione del portiere avversario, Caicedo da due passi non fallisce e porta in vantaggio i biancocelesti

13’ Si affaccia in avanti la Lazio: cross di Cataldi per Milinkovic che addomestica la palla, scambia in area con Caicedo, e calcia a botta sicura in porta: il suo tiro sfiora il palo e termina sul fondo

10’ Paderbon all’attacco ma la Lazio si salva. Prima con Vavro, che si oppone con il corpo ad una conclusione degli avversari, poi con Milinkovic che devia sulla linea un tiro di Pröger

5’ Insistono ancora i tedeschi: questa volta con Mamba, il suo tiro a giro termina sul fondo

3′ La conclusione della gara è dei padroni di casa con un tiro di Antwi-Adjei: il centravanti calcia da posizione centrale trovando l’opposizione di Strakosha

1’ È iniziata la partita!

Alla Benteler Arena, Lazio in campo per il riscaldamento. Alle 16 il calcio d’inizio.

Paderborn-Lazio: le formazioni ufficiali

PADERBORN 07 (4-4-2): Huth; Jans, Hünemeier, Strohdiek, Holtmann; Pröger, Vasiliadis, Gjasula, Antwi-Adjei; Shelton, Mamba. A disp.: Ratajczak, Brüggemeier, Rumpf, Ritter, Souza, Bilogrevic, Kilian, Dörfler, Schwede, Kapic, Zolinski, Hilbner. All.: Steffen Baumgart.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Patric, Milinkovic, Cataldi, Andrè Anderson, Jony; Adekanye, Caicedo. A disp.: Guerrieri, Alia, Wallace, Radu, Lazzari, Berisha, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

Paderborn-Lazio: i convocati di Inzaghi

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Alia

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Vavro, Wallace

Centrocampisti: Andrè Anderson, Badelj, Berisha, Cataldi, Jony, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Parolo, Milinkovic

Attaccanti: Adekanye, Correa, Immobile, Caicedo

Paderborn-Lazio: dove vederla in tv e in streaming

Seconda parte del ritiro che sta per iniziare per la Lazio di Simone Inzaghi. Tra poco più di 20 giorni sarà di nuovo Serie A e nel mentre i biancocelesti avranno ancora altri test amichevoli da affrontare. Dopo il Bournemouth, oggi i biancocelesti incontreranno in Germania il Paderborn, squadra neopromossa in Bundesliga. Il match sarà visibile solo sul canale telematico biancoceleste, Lazio Style Channel, che si può vedere a pagamento al canale 233 della piattaforma Sky. Il fischio d’inizio è fissato alle 16.00.