Lazio-Virtus Entella 5-0: il tabellino della partita – FOTO&VIDEO

Diretta Lazio-Virtus Entella, amichevole ritiro estivo 2019: cronaca live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Lazio vince anche contro la Virtus Entella. Gara accesa e sempre viva, gli undici di Inzaghi trovano subito la porta con Luis Alberto che, in coppia con Correa, conferma l’importanza della formula fantasia. Da segnalare anche l’intraprendenza di Lazzari che sposta la manovra biancoceleste tutta sulla destra, è da lì che partono le azioni più pericolose. Buona prestazione, inoltre, per Patric e Vavro; mentre Adekanye sta iniziando a far vedere tutto il suo talento.

Rivivi la diretta della partita grazie alla cronaca di LazioNews24.com.

Lazio-Virtus Entella 5-0, il tabellino dell’amichevole

LAZIO (3-5-2): Guerrieri 6; Luiz Felipe 6 (Dal 46′ Vavro 6.5), Acerbi 6.5 (Dal 72′ Silva 6), Radu 6 (Dal 46′ Wallaace 6); Lazzari (Dal 46′ Patric 7.5) 6.5, Parolo 6.5 (Dal 46′ Milinkovic 6.5), Badelj 6.5 (Cataldi 6), Luis Alberto 7.5, Jony 6 (Dal 46′ Lulic 6.5); Correa 7.5 (Dal 60′ Andrè Anderson 6.5), Immobile 6 (Dal 60′ Adekanye 6). All.:Inzaghi

Marcatori: Luis Alberto (8′); Correa (39′, 60′); Patric (46, 75′);

Lazio-Virtus Entella: diretta live

SINTESI SECONDO TEMPO – Inzaghi cambia volto alla squadra: tanti i cambi per l’allenatore piacentino che butta nella mischia i più giovani. Da Adekanye ad Andrè Anderson fino a Jorge Silva, testa il potenziale della baby Lazio. Patric non fa rimpiangere l’assenza di Lazzari, andando a segno ben due volte.

SECONDO TEMPO



90′ Ultimi scampoli di partita: Andrè Anderson vuole chiuderla al meglio, ma Borra si oppone. Finisce così l’amichevole con la Virtus Entella

87′ Ancora Milinkovic, Stavolta il centrocampista è protagonista di un piccolo incidente con Eramo. L’avversraio lo colpisce accidentalmente con una gomitata nell’orecchio, nulla di cui preoccuparsi, solo qualche dolore

85′ Il Sergente tenta la conclusione di testa ma la palla non trova la rete

82′ Ritmi più bassi per la Lazio che comunque gestisce il risultato senza preoccupazioni, a svettare adesso è Milinkovic, preoccupazione maggiore per l’Entella

76′ Clamoroso palo di Adekanye! Inarrestabile l’ex Liverpool che in questa parte di ritiro sta mettendo in gioco tutto il suo talento, dopo una partenza col freno a mano tirato

75′ GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL! Doppietta di Patric! La Lazio ne segna cinque a conclusione di un contropiede perfetto. Lulic risale il rettangolo di gioco e servendo Milinkovic, il serbo taglia per l’esterno che butta la palla in porta



72′ Lascia il campo Francesco Acerbi: il numero 33 viene sostituito da Jorge Silva

68′ Dice la sua Andrè Anderson, il brasiliano ci prova di testa ma il lancio è facile per il portiere Borra

65′ Si fa vedere anche Adekanye: il giocatore intraprende l’azione tutto da solo, si porta verso il centro e tenta la conclusione col sinistro. La difesa gli nega l’esultanza

62′ Grande salvataggio di Vavro! L’Entella tenta di sfruttare un errore commesso da Luis Alberto, ma il difensore ci mette una pezza e salva il risultato

60′ Altri cambi per Inzaghi. Fuori Correa ed Immobile, dentro Adekanye ed Andrè Anderson. La Lazio termina la gara con due classe ’99 nel reparto offensivo

60′ GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL! Ancora Correa! L’argentino buca la rete di Contini, un tiro potente e preciso servito da Lulic



56′ Guerrieri, in due tempi, protegge i pali biancocelesti dall’incursione ligure: l’Entella prova a riaprire la gara sfruttando un corner, ma il portiere si oppone

54′ Buono l’ingresso dei sostituti. La Lazio non ha alcuna intenzione di abbassare i ritmi, bene anche Vavro che si è fatto trovare pronto con una chiusura precisa

46′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL! Patric va in rete! Mancino letale dello spagnolo che sfrutta un lancio rasoterra all’indietro di Lulic: è 3-0 allo Zandegiacomo!

46′ Girandola dei cambi per Simone Inzaghi che cambia faccia alla squadra, in campo: Vavro per Luiz Felipe; Wallace per Radu; Patric per Lazzari; Milinkovic per Parolo; Cataldi per Badelj e Lulic per Jony

SINTESI PRIMO TEMPO – La Lazio fa come vuole sul campo dello Zandegiacomo. La formula fantasia si riconferma vincente: ad aprire le marcature è infatti un ispiratissimo Luis Alberto che crea, inventa e finalizza. Giornata di grazia anche per Correa che porta la squadra al raddoppio, dopo aver concretizzato un pallonetto perfetto proprio dello spagnolo. Applausi anche per Lazzari che infiamma la corsia di destra e sforna cross per il reparto avanzato.

PRIMO TEMPO

45′ FINISCE IL PRIMO TEMPO

45′ Lazzari scambia con Parolo, a rimorchio arriva anche Luiz Felipe e i tre dialogano senza preoccupazioni

44′ Tenta il colpaccio anche Acerbi che ci arriva di testa, la palla finisce troppo alta ma il difensore aveva comunque commesso fallo su Pellizzer, non fischiato dall’arbitro per la regola del vantaggio

41′ Corner per l’Entella che tenta di riaprire la gara

39′ GOOOOOOOOOOLLLLLLL! El Tucu Correa raddoppia! 2-0 meritato per la squadra di Inzaghi che ha capitalizzato il pallino del gioco, l’argentino è il capocannoniere di questo ritiro estivo. A piazzare il lancio è Luis Alberto



38′ Palla sul fondo per Immobile! Il bomber calcia col destro di giustezza, ma sfiora il palo: ancora una volta la Lazio sfiora il raddoppio

37′ Su Auronzo ricomincia a piovere

37′ Jony cerca il tiro in porta, ma allo spagnolo risponde Contini. La sfera finisce tra i piedi di Immobile che però non riesce a finalizzare

30′ Tenta il corss Jony, il giocatore piazza la palla in area ma non trova nessuno

25′ Lazio molto aggressiva, non lascia rifiatare i liguri schiacciati nella propria metà campo: il tirmo è alto, manca solo la conclusione

21′ Traversone di Radu! anche il difensore è uno dei protagonisti del match dello Zandegiacomo

20′ Ancora Lazzari che si muove senza problemi sulla sua zona di campo, tanto da arrivare ancora una volta sul fondo. Grand eprestazione per l’ex Spal

19′ Pian piano esce fuori anche l’Entella, i biancocelesti concedono un po’ più di campo agli avversari, soprattutto a Mancosu che tenta la conclusione di testa. La palla finisce alta, ma sorprende comunque Guerrieri

15′ Occasione sprecata da Parolo che, servito ancora da Lazzari, non imprime forza alla sfera. Contini para senza impegno

10′ Ancora il numero 10 che spadroneggia tra le linee del centrocampo

8′ GOOOOOOOOLLLLLLL! A sbloccare la partita è proprio Luis Alberto! Lo spagnolo è sceso in campo in grande forma: servito da un crosso perfetto di Lazzari, sorprende l’estremo difensore della Virtus Entella

6′ La formula fantasia convince ancora: Luis Alberto dialoga con Immobile e Correa, l’argentino tenta il colpaccio con un tiro a giro ma non trova lo specchio della porta

4′ La prima occasione del match è proprio per la squadra di Inzaghi: Radu serve Immobile, ma il bomber non finalizza mandando la palla sopra alla traversa

1′ Partiti allo Zandegiacomo! La prima palla è della Virtus Entella

Lazio-Virtus Entella: formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

A disp.: Strakosha, Adamonis, Wallace, Vavro, Silva, Patric, Milinkovic, Cataldi, A. Anderson, Lulic, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

VIRTUS ENTELLA (4-3-3): Contini; Sernicola, Chiosa, Pellizzer, Crialese; Eramo, Paolucci, Nizzetto; G. De Luca, Mancosu, Morra.

A disp.: Borra, Paroni, Massolo, Valietti, Currarino, Toscano, Caturano, Ardizzone, M. De Luca, Coppolaro, Nagy, Bonini, Vianni. All.: Roberto Boscaglia.

Arbitro: Bogdan Sfira (sez. di Pordenone). Assistenti: Filippo Tortolo, Matteo Nigri.

Lazio-Virtus Entella: dove vederla in TV o Streaming

La terza amichevole del ritiro estivo 2019 Lazio-Entella sarà trasmessa in esclusiva sul canale ufficiale biancocelesti Lazio Style Channel (canale 233 di Sky). La radiocronaca della partita inoltre sarà mandata in onda su Lazio Style Radio (89.3 FM per Roma e provincia).

Lazio-Virtus Entella: info prezzi e vendita biglietti

La vendita dei biglietti per l’amichevole Lazio-Entella sarà effettuata presso la casetta di legno antistante lo stadio Zandegiacomo e terminerà al fischio d’inizio. Il prezzo del tagliando è di 12 euro a persona. Per i bambini sotto gli 8 anni d’età l’ingresso sarà invece gratuito. Per l’occasione sarà costruita una tribuna accessoria da 600 posti, collocata tra una delle porte e il Lazio Style Village.