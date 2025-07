Avellino, si presenta l’ex Lazio Crespi: «Qui mi trovo benissimo. La Serie B è un campionato tosto, ci stiamo preparando a tutto»

Avellino, parla l’ex biancoceleste Crespi: «Qui mi trovo benissimo. La Serie B è un campionato tosto, ci stiamo preparando a tutto»

L’Avellino ha ufficializzato l’arrivo di Valerio Crespi, giovane attaccante classe 2004 proveniente dalla Lazio. Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste e autore di ottime prestazioni nella Primavera, si è presentato oggi in conferenza stampa, manifestando grande entusiasmo per l’inizio della sua nuova avventura in Irpinia.

L’obiettivo dichiarato da Crespi è quello di integrarsi rapidamente nel gruppo e di mettere a disposizione le proprie qualità per raggiungere traguardi importanti. Sotto la guida di mister Michele Pazienza, ex centrocampista di Serie A noto per la sua visione tattica e il carattere deciso, l’attaccante punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella stagione in arrivo.

Dal punto di vista tecnico, Crespi può giocare sia come prima punta che come esterno offensivo, offrendo versatilità all’impianto tattico irpino. Il suo arrivo rafforza un reparto offensivo che ha bisogno di freschezza e incisività, specialmente dopo le partenze registrate in questa finestra di mercato. Ecco le parole riprese da TuttoAvellino.it:

PAROLE – «All’Avellino mi trovo benissimo con il gruppo, ho fatto amicizia in poco tempo. C’era la possibilità di venire a gennaio, ma abbiamo concluso ora e sono contento. Col mister c’è un bel rapporto, mi parla, mi consiglia sui movimenti. La settimana che abbiamo vissuto è stata intensa, aerobica, tecnica, il mister sta trasferendo le sue idee e le riporteremo sul campo. Il triennale? È importante sentire la fiducia, cercherò di ricambiare sul campo.

Non mi sono dato un numero di gol preciso, penso ad allenarmi forte, guadagnare minutaggio e aiutare la squadra. Patierno e Lescano mi danno molti consigli su come muovermi. Il mio obiettivo è allenarmi ogni giorno con costanza poi il campo parlerà. Porsi un obiettivo è importante, ma conta il risultato e mi alleno per farmi trovare pronto. La Serie B è un campionato tosto, ci stiamo preparando a tutto, come detto cercheremo di fare più vittorie possibili e lotteremo contro tutti».