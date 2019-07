Lazio-Triestina 5-2, il tabellino della partita – FOTO & VIDEO

Diretta Lazio-Triestina, amichevole ritiro estivo 2019: cronaca live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il livello si alza ma la Lazio non cambia: anche contro la Triestina i biancocelesti vincono e convincono. Allo Zandegiacomo, sotto gli occhi attenti di Lotito e Tare, la squadra di Inzaghi vince la terza amichevole di fila. Rivivi la diretta della partita grazie alla cronaca di LazioNews24.com.

Lazio-Triestina 5-2, il tabellino dell’amichevole

LAZIO (3-5-2): Guerrieri 6,5 (57′ Adamonis 6,5); Vavro 6,5, Acerbi 6, Radu 6 (46′ Patric 6); Lazzari 7 (67′ Jorge Silva 6), Milinkovic 7 (46′ Parolo 6), Cataldi 6 (46′ Badelj 6), Luis Alberto 6 (46′ A. Anderson 6), Lulic 6,5 (46′ Jony 6,5); Correa 6,5 (46′ Adekanye 7), Immobile 7 (46′ Caicedo 7). All.: Simone Inzaghi.

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Formiconi (46′ Scrulli), Malomo (46′ Codromaz), Lambrughi, Frascatore (83′ Ermacora); Mensah (88′ Vicaroni), Coletti (46′ Giorico), Maracchi (67′ Salata), Beccaro (46′ Steffè); Costantino (46′ Procaccio), Granoche (83′ Marzola). A disp.: Rossi, De Luca, Gubellini, Loschiavo. All.: Massimo Pavanel.

Marcatore: 8′ Immobile (L), 29′ Milinkovic (L), 13′ rig. Correa (L), 46′ Codromaz (T), 50′, 67′ Caicedo (L), 86′ Marzola (T)

Arbitro: Dario Duzel (sez. di Castelfranco) Assistenti: Jacopo Cioffredi, Antonio Codemo

Lazio-Triestina: diretta live

SINTESI SECONDO TEMPO – Applausi scroscianti dei tifosi per la Lazio che ha vinto questo terzo test amichevole ad Auronzo contro la Triestina. Soddisfatto il tecnico Simone Inzaghi che ha ricevuto buone risposte dai nuovi arrivati.

90′ Dopo un minuto di recupero termina la partita con la Lazio che batte 5-2 la Triestina

86′ GOL TRIESTINA! Gli ospiti trovano la loro seconda rete della giornata: cross di Scrugli, sponda di Mensah e tocco vincente di Marzola

83′ Lazio in dieci, Vavro accusa un fastidio ed è costretto ad uscire dal campo

80′ Altro ammonito di questo match: questa volta a finire sul taccuino dell’arbitro è Andrè Anderson

73′ Cross basso di Mensah dalla destra, tiro di Granoche ma grande risposta di Adamonis che fa sua la sfera

70′ Prolungato possesso palla per la Triestina che prova a spingere ed entrare nella metà campo della Lazio

68′ Nuovo cambio per la Lazio: entra Jorge Silva al posto di Lazzari, Patric va a fare l’esterno a destro

67′ QUINTO GOL PER LA LAZIO! Bellissima giocata di Adekanye che supera in velocità Lambrughi, mette in mezzo per Caicedo che a porta vuota non fallisce!

60′ Primo giallo della partita per il centrocampista della Triestina Demetrio Steffè!

59′ Ancora Codromaz di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, tiro che termina sul fondo

57′ Tiro di destro da fuori per Vavro: centrale, facile presa per Offredi

55′ Altro cambio per la Lazio: Adamonis entra al posto di Guerrieri!

53′ Punizione per la Lazio, tiro di Jony che termina alta sopra la traversa

50′ POKER DELLA LAZIO! Dalla destra cross in mezzo di Lazzari, Caicedo di testa realizza il 4-1

47′ Segna subito la Triestina! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, calciato da Frascatore, colpo di testa di Codromaz e palla che si insacca sul secondo palo alle spalle di Guerrieri

46′ Girandola di cambi anche tra le fila della Triestina. La nuova formazione: Offredi; Scrugli, Codromaz, Lambruchi; Steffè, Giorico, Maracchi; Mensah, Granoche, Procaccio

46′ Inizia la ripresa! Inzaghi ha effettuato ben 7 sostituzioni. Ecco la nuova formazione della Lazio che giocherà nel secondo tempo: Guerrieri; Vavro, Acerbi, Patric; Lazzari, Parolo, Badelj, Andrè Anderson, Jony; Adekanye, Caicedo

⏱ 46' | #LazioTriestina 3-0 😄 Inizia la ripresa allo Zandegiacomo! Biancocelesti così in campo: Guerrieri; Vavro, Acerbi, Patric; Lazzari, Parolo, Badelj, A. Anderson, Jony; Adekanye, Caicedo pic.twitter.com/fv7tStawtv — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 21, 2019

SINTESI PRIMO TEMPO – Lazio in vantaggio di tre reti, partita a senso unico in questa prima frazione di gioco. Bene i due acquisti Vavro e Lazzari. Squadre che adesso rientrano negli spogliatoi, nella ripresa prevista la solita girandola di sostituzioni.

45′ TERMINA IL PRIMO TEMPO!

45′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la sfera termina sui piedi di Immobile che da posizione defilata non riesce ad inquadrare la porta

43′ Da fuori area Immobile si coordina e calcia di potenza, pallone che colpisce il palo!

40′ Triestina in avanti! Mensah mette in mezzo per l’accorrente Maracchi che colpisce la palla di testa ma Guerrieri in qualche modo devia il pallone sopra la traversa

38′ Correa in contropiede, ripartenza veloce della Lazio, l’argentino però viene fermato da Lambrughi. Si lamenta Luis Alberto che era libero

36′ Passaggio filtrante di Immobile per Milinkovic che entra in area di rigore ma Offredi esce e anticipa Sergej

29′ TRIS DELLA LAZIO! Segna Milinkovic-Savic! Assist di Ciro Immobile che mette in mezzo per Sergej che di testa realizza il 3-0

⏱ 29′ | #LazioTriestina 3-0 🎖 GOOOL!! Arriva il tris firmato dal Sergente che svetta su un cross di @ciroimmobile! pic.twitter.com/TRu5nlIjce — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 21, 2019

28′ L’azione prosegue, pallone che finisce sui piedi di Correa che dai 20 metri calcia in porta ma Offredi si distende e respinge la conclusione

28′ Combinazione tra Immobile e Lazzari, quest’ultimo prova a calciare in porta ma la sua conclusione viene deviata dalla difesa avversaria

27′ Ancora in avanti gli ospiti, colpo di testa di Malomo: palla che termina sul fondo

24′ Triestina all’attacco! Diagonale di Granoche, buona risposta di Guerrieri: palla in calcio d’angolo

19′ Lazio in avanti con Vavro che prova a servire Immobile ma la difesa avversario ferma tutto

16′ Prova a reagire la Triestina, Mensah mette la palla in mezzo ma Guerrieri anticipa tutti e gestisce la sfera

13′ SEGNA CORREA! Azione dell’argentino che viene atterrato in area di rigore da Lambrughi. L’arbitro non ha dubbi ed ha assegna il penalty, Correa si incarica della battuta e realizza il 2-0

8′ LAZIO IN VANTAGGIO! Colpo di testa vincente di Ciro Immobile che porta avanti i biancocelesti

2′ Conclusione di Lulic, deviazione di Immobile che realizza il gol ma l’arbitro ferma tutto! L’attaccante era in fuorigioco

1’ È iniziata la sfida!

⏱ 1′ | #LazioTriestina 0-0 È iniziata la sfida allo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore 😉 pic.twitter.com/oTZRT7zgEo — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 21, 2019

Squadre in campo allo ‘Zandegiacomo’ per il riscaldamento, tra poco il calcio d’inizio di Lazio-Triestina

Lazio-Triestina: formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

TRIESTINA (4-4-2): Triestina: Offredi, Formiconi, Malomo, Lambrughi (Cap.), Frascatore, Beccaro, Coletti, Maracchi, Mensah, Costantino, Granoche. All. Pavanel

Lazio-Triestina: dove vederla in TV o Streaming

La terza amichevole del ritiro estivo 2019 Lazio-Triestina sarà trasmessa in esclusiva sul canale ufficiale biancocelesti Lazio Style Channel (canale 233 di Sky). La radiocronaca della partita inoltre sarà mandata in onda su Lazio Style Radio (89.3 FM per Roma e provincia).

Lazio-Triestina: info prezzi e vendita biglietti

La vendita dei biglietti per l’amichevole Lazio- Triestina sarà effettuata presso la casetta di legno antistante lo stadio Zandegiacomo e terminerà al fischio d’inizio. Il prezzo del tagliando è di 12 euro a persona. Per i bambini sotto gli 8 anni d’età l’ingresso sarà invece gratuito. Per l’occasione sarà costruita una tribuna accessoria da 600 posti, collocata tra una delle porte e il Lazio Style Village.