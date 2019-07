Lazio-Mantova 4-0, pagelle e tabellino – VIDEO

Diretta Lazio-Mantova, amichevole ritiro estivo 2019: cronaca live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Rivivi la diretta della partita grazie alla cronaca di LazioNews24.com.

Lazio-Mantova: il tabellino del match

Marcatori: 28′ Anderson (L); 37′ Immobile (L); 41′ Milinkovic (L); 58′ Caicedo (rig.)

LAZIO (3-5-2): Guerrieri 6 (45′ Adamonis); Vavro 6 (45′ Luiz Felipe), Acerbi, Wallace 6 (45′ Silva); Lazzari 7 (77′ rientra Andrè Anderson), Milinkovic 6, Badelj 6,5 (45′ Cataldi), Luis Alberto 6,5 (45′ Parolo), Patric 6 (45′ Radu); André Anderson 7 (45′ Correa), Immobile 6,5 (45′ Caicedo). A disp. Strakosha, Jony, Adekanye. All. Inzaghi.

MANTOVA (4-3-3): Athanasiou; Galazzini, Carminati, Aldrovrandi, Haveri; D’Iglio, Mazzotti, Giorgi; Guccione, Mascari, Scotto. A disp. Adorni, Musiani, Pavan, Riccò, Serbouti, Marani, Lisi, Valentini, Koni, Alberini, Campagnari, Luppi. All. Brando.

Lazio-Mantova: diretta live

SINTESI SECONDO TEMPO

La Lazio vince anche l’ultima amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore. Il match, questa volta, si conclude 4-0. L’unico gol che arriva nei secondi 45′ di gioco è di Felipe Caicedo, che trasforma dagli undici metri il calcio di rigore assegnato dall’arbitro per un fallo subito dallo stesso ecuadoriano. Ritmi più lenti quelli del secondo tempo, con il Mantova che si rende protagonista di alcune interessanti sortite offensive.

SECONDO TEMPO

90′ Finisce ora la partita senza recupero. La Lazio vince anche l’ultimo test amichevole con il risultato di 4-0.

85′ Interessante azione di Parolo. Il centrocampista prima pensa alla conclusione, poi cerca Caicedo con un tunnel su Serbouti. Il pallone giunge lentamente dalle parti da Adorni.

83′ Ancora Mantova in avanti: questa volta ci prova Marani, ma Adamonis si allunga e blocca.

80′ Buona occasione per il Mantova, che impensierisce Adamonis con Campagnari. Alla fine Luiz Felipe, in uscita, rimedia il fallo, ma l’arbitro fa proseguire il gioco per la regola del vantaggio.

77′ Correa, particolarmente nervoso, non gradisce i prolungati interventi fallosi di Lisi, e lo allontana in malo modo. Intanto, il giocatore del Mantova, si prende l’ammonizione.

75′ Caicedo serve Correa di tacco. L’argentino si invola verso la porta, ma solamente il miracolo di Adorno toglie al ‘Tucu’ la gioia del quinto gol della partita.

73′ Lazio molto ordinata, si limita a contenere in questa particolare fase del match.

71′ Luppi serve Riccò, ma il tiro di quest’ultimo non è convincente e non preoccupa Adamonis.

70′ Interessante scambio Correa-Caicedo, ma l’azione si conclude con il lunghissimo tiro di Pavan, che toglie ogni pericolo. La Lazio prosegue a controllare la partita.

69′ Intanto, escono dal campo Galazzini ed Alberini. Entrano, invece, Carminati e Campagnari.

66′ Palla morbida all’indirizzo di Caicedo, ma si alza la bandierina dell’assistente: l’ecuadoriano era in posizione di off-side.

65′ Il Mantova prova a farsi vedere dalle parti di Adamonis, ma c’è il perfetto controllo di Jorge Silva. I ritmi, dopo il gol dell’ex Espanyol, sono decisamente più lenti.

61′ Tocco di braccio di Lazzari, e calcio di punizione per il Mantova.

58′ L’ecuadoriano dal dischetto non sbaglia: ‘Felipao’ sigla il quarto gol del match.

57′ Calcio di rigore per la Lazio a causa dell’intervento falloso di Riccò su Caicedo. Bravi anche Acerbi e Radu ad iniziare un’interessantissima azione.

53′ Fallo di Musiani su Correa: sarà calcio di punizione in favore della Lazio. Sugli sviluppi, il ‘Tucu’ tenta la conclusione in porta, ma c’è la parata di Adorni.

51′ Correa scambia con Caicedo, poi è l’argentino ad avvicinarsi al portiere avversario. Si salva Adorni, che esce e va dritto sul pallone.

45′ Inizia ora il secondo tempo. Girandola di cambi per le due compagini. Ecco come si schiera la Lazio: Adamonis; Luiz Felipe, Silva, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic, Acerbi; Correa, Caicedo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Finisce 3-0 la prima frazione di Lazio-Mantova. Nei primi minuti, i biancocelesti non trovano molti sbocchi ed il risultato rimane bloccato sullo 0-0 fino al 28′, quando Andrè Anderson porta in vantaggio la propria squadra. Il raddoppio arriva al 37′ con Immobile. Il tris viene firmato Milinkovic-Savic: il Sergente, con un destro potente, mette in seria difficoltà la retroguardia lombarda, che è costretta alla deviazione. Proprio il tocco di Galazzini mette la palla in rete.

PRIMO TEMPO

45′ Finisce, dopo venti secondi di recupero, il primo tempo di Lazio-Mantova.

41′ Milinkovic, complice la deviazione prima di Galazzini e poi del portiere, sigla il terzo gol del match. Il ‘Sergente’ opta per un destro potente, che mette in seria difficoltà la difesa mantovana.



38′ Mascari davanti la porta, ed Acerbi che è bravo ad arpionare la palla e ad evitare gli sviluppi di una buona manovra offensiva del Mantova.

37′ Arriva il gol del 2-0. Questa volta è Immobile a mettere la propria firma sul tabellino. Tutto parte da un’azione di recupero della Lazio sul calcio di punizione avversario. ‘Ciruzzo’ viene servito e, saltato il portiere, consegna la palla in rete a porta vuota.

33′ Altra iniziativa di Andrè Anderson, bloccata nuovamente da Aldovrandi. Il brasiliano è senza dubbio uno dei biancocelesti più propositivi.

32′ Inizia il riscaldamento dei giocatori che entreranno in campo nel secondo tempo: tra gli altri, ci sono Parolo, Radu e Cataldi.

31′ Andrè Anderson caricato da dietro da Aldovrandi. Quest’ultimo ammette il fallo e chiede scusa al brasiliano. Calcio di punizione per la Lazio. Dagli sviluppi, Lazzari mette in mezzo per Patric, ma la palla finisce in fallo laterale.

28′ Il gol era nell’aria. La Lazio sigla l’1-0 con Andrè Anderson. Immobile impegna Athanasiou ed il brasiliano, a porta vuota ma con un tocco magistrale, mette la palla in porta.

27′ Ottima occasione per la Lazio di andare in vantaggio. Andrè Anderson conduce un’azione in solitaria, per poi scaricare su Lazzari, che prova a piazzarla. C’è, però, l’intervento del portiere.

23′ Wallace serve in verticale Badelj, che cerca il cross basso per Immobile. C’è l’intervento dei difensori della formazione lombarda.

21′ Primo cambio per il Mantova, esce Haveri ed entra Serbouti.

19′ La Lazio prova un’azione tutta di prima. L’ultimo passaggio, quello all’indirizzo di Andrè Anderson, non riesce perfettamente. La palla arriva all’estremo difensore del Mantova.

17′ Calcio di punizione per la Lazio: Luis Alberto per Acerbi, che colpisce di testa. La palla s’impenna e finisce tra le mani del portiere del Mantova.

16′ Bellissima palla di Luis Alberto per Immobile, che prima tenta il cross, poi appoggia su Lazzari. Il passaggio per l’ex Spal è troppo lungo, e la sfera finisce fuori dal campo.

11′ Milinkovic per Badelj all’interno dell’ara di rigore, ma la conclusione del croato si perde alta sopra la traversa.

10′ Cross di Lazzari e colpo di testa di Ciro Immobile. Provvidenziale, ancora una volta, la parata di Athanasou. Il risultato rimane fermo sullo 0-0.

7′ Calcio di punizione in favore del Mantova. Calcia D’Iglio, ma la palla viene ‘parata’ dalla mini-barriera formata da Andrè Anderson e Luis Alberto.

6′ L’ottima parata di Athanasiou toglie la gioia del gol a Ciro Immobile.

5′ Calcio d’angolo per la Lazio: Luis Alberto, dalla bandierina, tenta di servire Vavro. La palla, però, viene rispedita a centrocampo da D’Iglio.

4′ Tiro lungo di Milinkovic per Lazzari, che cerca di servire Immobile. Più veloce, però, l’intervento di Haveri.

1′ Inizia forte la formazione di Simone Inzaghi. Scambio Immobile-Lazzari ed ancora l’attaccante campano che conclude in porta. Il tiro viene bloccato dalla retroguardia avversaria. Sarà corner per i biancocelesti.

1′ Partiti! Inizia in questo momento Lazio-Mantova, la quarta amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore.

Lazio-Mantova: formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Vavro, Acerbi, Wallace; Lazzari, Milinkovic, Badelj, Luis Alberto, Patric; André Anderson, Immobile. A disp. Strakosha, Adamonis, Luiz Felipe, Radu, Silva, Parolo, Cataldi, Lulic, Jony, Correa, Adekanye, Caicedo. All. Inzaghi.

MANTOVA (4-3-3): Athanasiou; Galazzini, Carminati, Aldrovrandi, Haveri; D’Iglio, Mazzotti, Giorgi; Guccione, Mascari, Scotto. A disp. Adorni, Musiani, Pavan, Riccò, Serbouti, Marani, Lisi, Valentini, Koni, Alberini, Campagnari, Luppi. All. Brando.

Arbitro: Dal Col (Belluno)

Assistenti: De Rocco e Gaz

Lazio-Mantova: dove vederla in TV o Streaming

La quarta amichevole del ritiro estivo 2019 Lazio-Mantova sarà trasmessa in esclusiva sul canale ufficiale biancocelesti Lazio Style Channel (canale 233 di Sky). La radiocronaca della partita inoltre sarà mandata in onda su Lazio Style Radio (89.3 FM per Roma e provincia).

Lazio-Mantova: info prezzi e vendita biglietti

La vendita dei biglietti per l’amichevole Lazio-Mantova sarà effettuata presso la casetta di legno antistante lo stadio Zandegiacomo e terminerà al fischio d’inizio. Il prezzo del tagliando è di 12 euro a persona. Per i bambini sotto gli 8 anni d’età l’ingresso sarà invece gratuito. Per l’occasione sarà costruita una tribuna accessoria da 600 posti, collocata tra una delle porte e il Lazio Style Village.