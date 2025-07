Italia femminile, l’elogio di Abodi: «Gioiamo con le Azzurre che ci fanno appassionare e ci coinvolgono in questi Europei»

Italia femminile, arrivano le parole di Abodi: «Gioiamo con le Azzurre che ci fanno appassionare e ci coinvolgono in questi Europei»

La Nazionale italiana femminile ha scritto una pagina memorabile del calcio azzurro, superando la Norvegia in una sfida che resterà impressa nella storia dello sport. Il successo, arrivato con determinazione e spirito di squadra, ha suscitato entusiasmo in tutto il Paese, compreso il mondo istituzionale. Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, ha voluto rendere omaggio alle Azzurre con un messaggio pubblico pubblicato sulla piattaforma X.

La Norvegia, guidata dalla veterana Hege Riise, ex centrocampista e oggi allenatrice di grande esperienza, è una delle nazionali più titolate del calcio femminile europeo. Superarla rappresenta un traguardo importante per l’Italia, che continua a crescere sotto la guida del CT Andrea Soncin, ex attaccante noto per la sua grinta e capacità di motivare il gruppo.

Tra le protagoniste del match, spicca la prestazione di Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, che ha firmato il gol decisivo con la freddezza e la classe che la contraddistinguono. Ottima anche la prova di Elena Linari, difensore centrale dell’Atlético Madrid, leader silenziosa e punto di riferimento della retroguardia azzurra. Senza dimenticare, ovviamente, le biancocelesti Oliviero e Piemonte.

Calcio femminile in crescita: un segnale forte per il movimento

La vittoria contro la Norvegia non è solo un risultato sportivo, ma un messaggio chiaro: il calcio femminile italiano è in piena evoluzione. Con il sostegno delle istituzioni e l’impegno delle atlete, il movimento continua a guadagnare visibilità e credibilità. Il post del ministro Abodi ne è la conferma: le Azzurre sono ormai protagoniste a tutti gli effetti nel panorama internazionale.

PAROLE – «Tra tanti successi di questi giorni, gioiamo anche con le Azzurre che, passo dopo passo, ci fanno appassionare e ci coinvolgono in questi Europei giocati al massimo, contribuendo alla crescita del movimento e rendendo onore al Tricolore. La vittoria con la Norvegia e la qualificazione alla semifinale meritano il nostro grazie e un grande abbraccio di buon auspicio».