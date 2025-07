Condividi via email

Calciomercato Lazio: altro addio nel vivaio! Giacomo Germani passa al Frosinone. Tutti i dettagli dell’operazione

Un altro promettente giovane della cantera biancoceleste ha deciso di voltare pagina: Giacomo Germani, centrocampista classe 2010, ha ufficialmente lasciato Formello per iniziare una nuova avventura con il Frosinone. Il trasferimento del giovane talento segna un ulteriore movimento nel mercato giovanile, che in queste settimane ha visto diverse uscite dalla Lazio.

Chi è Giacomo Germani? Germani è un centrocampista moderno, dotato di buona tecnica, visione di gioco e capacità di inserimento. Considerato uno dei profili più interessanti della sua annata, ha attraversato una stagione altalenante sotto la guida di Massimo Rocchi, ex attaccante della Lazio e ora tecnico nelle giovanili, noto per la sua attenzione allo sviluppo individuale dei calciatori.

Una stagione in chiaroscuro a Formello Nella stagione appena conclusa, Germani ha vissuto momenti di crescita e difficoltà. La gestione tecnica di Rocchi, esperto nel valorizzare i giovani, non è bastata a trattenere il giocatore, che ha espresso la volontà di cercare nuovi stimoli. Il Frosinone, da anni attento al settore giovanile, ha colto l’occasione per aggiudicarsi le prestazioni di un ragazzo dal potenziale ancora tutto da esprimere.

Il trend delle uscite dalla Lazio Quella di Germani non è l’unica partenza dai ranghi giovanili della Lazio. Negli ultimi giorni si è registrato un numero crescente di trasferimenti di baby calciatori verso altre piazze. La dinamica potrebbe indicare una fase di transizione per il settore giovanile biancoceleste, sempre più esposto alla concorrenza di club emergenti nel panorama italiano.

Il progetto Frosinone e lo spazio ai giovani La scelta di Germani appare in linea con la filosofia del Frosinone, club che investe con decisione sui giovani talenti, offrendo loro spazio e prospettive di crescita. L’obiettivo del centrocampista sarà quello di guadagnarsi un ruolo da protagonista, continuando il suo percorso di formazione in un contesto che valorizza il lavoro e la meritocrazia.