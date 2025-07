Lazio, tutto pronto per il rinnovo di Romagnoli: ecco quando ci sarà l’incontro decisivo

Lazio, ci siamo! E’ tutto pronto per il rinnovo di Romagnoli: ecco quando ci sarà l’incontro decisivo con il difensore biancoceleste

La Lazio è pronta a riaprire ufficialmente il dialogo con Alessio Romagnoli per il rinnovo contrattuale. Il difensore centrale, classe 1995, è uno dei punti fermi della retroguardia biancoceleste sin dal suo arrivo nell’estate del 2022, dopo una lunga esperienza al Milan. Con la maglia della Lazio, Romagnoli ha già collezionato 124 presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno sette gol: numeri che testimoniano la sua continuità e affidabilità sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri.

Trattativa al via: accordo in vista da gennaio

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la società capitolina ha manifestato l’intenzione di discutere un nuovo contratto per il difensore già nella settimana entrante. La dirigenza, guidata dal presidente Claudio Lotito, sarebbe pronta a ritoccare al rialzo l’accordo attuale, con l’idea di formalizzare l’intesa a partire da gennaio 2026, quando il mercato riaprirà i battenti. Si tratta di una mossa strategica per blindare un elemento cardine della rosa e mettere a tacere eventuali rumors di mercato.

Il progetto tecnico di Sarri riparte da Romagnoli

Il ritorno di Lotito a Formello, previsto per questo weekend, sarà l’occasione per un incontro diretto con Romagnoli. Non si esclude una chiacchierata informale prima del summit ufficiale tra le parti. Il tecnico Maurizio Sarri, noto per il suo calcio organizzato e basato sulla costruzione dal basso, ha confermato la centralità del difensore nel suo progetto tattico per la prossima stagione.

Alessio Romagnoli, che è cresciuto nelle giovanili della Roma e consacratosi al Milan, porta con sé tanta esperienza e assoluta leadership: qualità che la Lazio non intende lasciarsi sfuggire. Il rinnovo rappresenterebbe non solo un segnale di fiducia verso il giocatore, ma anche un investimento sul futuro sportivo del club.