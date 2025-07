Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste verso il rientro in gruppo: le ultime

Zaccagni Lazio, prosegue il recupero del capitano biancoceleste dopo l’infortunio di fine stagione: ecco le sue condizioni

Tra le notizie sui problemi fisici che stanno affliggendo la Lazio in questo inizio di ritiro, arrivano segnali incoraggianti che fanno ben sperare per il prosieguo della preparazione. Il secondo giorno di allenamenti a Formello ha visto un passo fondamentale nel percorso di recupero di Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo ha iniziato a lavorare con il pallone sul campo, un momento atteso che segna un progresso significativo verso il suo rientro completo in gruppo. Nonostante debba continuare a svolgere lavoro differenziato per qualche giorno, la sua presenza sul terreno di gioco con la sfera tra i piedi è un chiaro segnale positivo.

Il recupero di Zaccagni è di vitale importanza per Maurizio Sarri e per le ambizioni della squadra. La sua capacità di incidere sulla fascia sinistra, con dribbling, assist e gol, è una risorsa preziosa per il gioco offensivo della Lazio. La speranza è che questo graduale ritorno all’attività con il pallone possa accelerare il suo reintegro totale, permettendogli di essere al top della forma per l’inizio della stagione ufficiale. Al suo fianco, nel lavoro differenziato, c’era anche Patric, il cui recupero procede altrettanto bene dopo l’intervento alla caviglia destra di marzo. Il difensore spagnolo non avverte più alcun fastidio, e la sua ripresa è considerata un’ottima notizia per la solidità difensiva della squadra. La gestione cauta ma progressiva di questi recuperi è fondamentale per evitare ricadute e garantire che entrambi i giocatori siano pienamente disponibili quando conterà di più, come riportato dal Corriere della Sera, edizione romana.