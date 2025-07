Twente Lazio del 2024: un match che ha riacceso i riflettori sul razzismo, tra calcio e condanna sociale

Condividi via email

Twente-Lazio: una partita che riaccende i riflettori sul razzismo, tra calcio e condanna sociale. Tutti gli aggiornamenti

Il match tra Twente e Lazio, disputato a fine ottobre 2024 e valido per la terza giornata della fase a gironi dell’Europa League, è tornato al centro dell’attenzione. Allora, la squadra biancoceleste — guidata da Marco Baroni, tecnico esperto noto per il suo calcio pragmatico — si era imposta con un netto 0-2 in trasferta, grazie alle reti dell’attaccante spagnolo Pedro Rodríguez e del veloce esterno danese Gustav Isaksen.

Tuttavia, le cronache post-partita si erano concentrate su un episodio che aveva oscurato l’esito sportivo: il grave caso di razzismo ai danni di Loum Tchaouna, giovane ala francese di origini senegalesi, oggi in forza al Burnley. Durante la gara, il pubblico del De Grolsch Veste si era reso protagonista di ululati razzisti indirizzati al giocatore, un comportamento che ha generato indignazione e ha portato a pesanti conseguenze disciplinari per il club olandese.

Indagini e sanzioni contro il razzismo

In seguito all’episodio, la società del Twente ha avviato un’indagine interna approfondita. Nei mesi successivi, sono stati identificati e puniti diversi responsabili: sedici tifosi, inclusi alcuni minorenni, hanno ricevuto il divieto di accesso allo stadio. Sono state inoltre comminate multe pecuniarie nei confronti di altri soggetti coinvolti.

Questa risposta decisa del club ha suscitato attenzione mediatica e ha riportato il caso sotto i riflettori, stimolando un nuovo dibattito sul tema del razzismo negli stadi europei. L’informazione è stata riportata dal portale olandese twenteinsite.nl, che ha seguito gli sviluppi dell’indagine.

Europa League e valori sportivi

Il match Twente-Lazio del 2024 rimane una pagina significativa della scorsa edizione dell’Europa League: non solo per la prestazione convincente dei biancocelesti, ma anche come monito contro ogni forma di discriminazione. Lo sport, ancora una volta, si conferma terreno dove valori e rispetto devono prevalere.