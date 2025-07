Provstgaard Lazio, il difensore danese ha impressionato Sarri! Ma il tecnico non lo vuole bruciare subito

Provstgaard Lazio, dal ritiro di Formello il giovanissimo difensore danese ha impressionato Sarri, che però non lo vuole bruciare

Nel primo giorno di allenamento del ritiro della Lazio, a impressionare è stato il giovane Oliver Provstgaard. Preso a gennaio, il difensore classe 2004 aveva già colpito Baroni (nonostante il modesto impiego) per la sua dedizione al lavoro e la costanza. Si tratta di un ragazzo serissimo, capitano della Danimarca Under 21 e protagonista al recente Europeo di categoria. Ha fisico, centimetri e personalità, qualità che gli hanno permesso di rubare l’occhio anche a Maurizio Sarri. Il tecnico ha scoperto un giovane su cui lavorare, un prospetto interessante da plasmare secondo i suoi principi di gioco.

Provstgaard ha all’attivo solo due presenze in Serie A, ma il danese era entrato benissimo a Bergamo contro l’Atalanta e non era dispiaciuto nello spezzone finale al Castellani di Empoli. Forse è ancora un po’ lento, ma la cura della fase difensiva e gli insegnamenti specifici di Sarri possono aiutarlo a crescere e a migliorare questo aspetto. Come sottolinea il Corriere dello Sport, è importante non farsi ingannare dall’attesa: il tecnico toscano procede con prudenza e non è solito “bruciare” i giovani talenti. L’esempio di Gila è emblematico: per lui l’anticamera durò una stagione intera, prima di esplodere.