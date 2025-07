Benfica, un ex biancoceleste è in pole per la panchina dei portoghesi! Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sull’ex Milan

Sergio Conceição, tecnico portoghese noto per la sua grinta e lo stile di gioco aggressivo, ha recentemente concluso la sua avventura sulla panchina del Milan, lasciando i rossoneri dopo un periodo segnato da alti e bassi. La domanda che ora si pongono molti tifosi e addetti ai lavori è: dove ripartirà l’ex allenatore di Porto e Lazio?

Dal Portogallo arriva una voce che potrebbe presto trasformarsi in realtà. Il Benfica, uno dei club più prestigiosi della Primeira Liga, potrebbe aprire le porte a Conceição, attualmente libero da vincoli contrattuali. La squadra di Lisbona è oggi guidata da Bruno Lage, allenatore con una buona esperienza nel panorama lusitano, ma il suo futuro potrebbe essere in bilico.

L’ipotesi Conceição non nasce da speculazioni della stampa sportiva, ma da una dichiarazione autorevole all’interno del panorama dirigenziale del Benfica. Luís Filipe Vieira, già presidente del club dal 2003 al 2021 e candidato alle prossime elezioni societarie previste per il 25 ottobre 2025, ha infatti affermato di voler riportare entusiasmo al popolo benfiquista, e tra i primi nomi del suo progetto figura proprio Sergio Conceição.

Vieira, noto per le sue ambizioni e per aver costruito negli anni un Benfica competitivo in Europa, si propone come successore di Manuel Rui Costa, ex fuoriclasse del Milan e attuale presidente del club. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, qualora Vieira venisse eletto, l’arrivo di Conceição alla guida tecnica potrebbe essere uno dei suoi primi atti ufficiali.

Conceição, già capace di imporsi in ambienti difficili e di valorizzare i giovani talenti, potrebbe rappresentare il volto nuovo di una squadra in cerca di rinnovamento. Tutto però dipenderà dall’esito delle urne di ottobre, che potrebbero dare una svolta importante alla stagione 2025/26 del Benfica.