Lazio-Auronzo 18-0, il tabellino della partita FOTO & VIDEO

Diretta Lazio-Auronzo, amichevole ritiro estivo 2019: cronaca live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

AMICHEVOLE LAZIO-AURONZO / Lazio-Auronzo termina 18 a 0. La partita finisce dopo 80 minuti di gioco, bella sgambata biancoceleste, buon esordio per i nuovi Vavro, Lazzari e Adekanye. Positiva anche la prestazione del giovane Andrè Anderson. Il prossimo appuntamento ci sarà mercoledì 18 luglio. Rivivi la gara con LazioNews24.

Lazio-Auronzo 18-0, il tabellino dell’amichevole

LAZIO primo tempo (3-5-2): Guerrieri, Vavro, Acerbi, Patric, Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Caicedo.

LAZIO secondo tempo (3-5-2): Adamonis, Vavro, Silva, Wallace, Patric, Parolo Cataldi, A. Anderson, Acerbi; Luis Alberto Adekanye.

A disp.: Proto, Alia, Luiz Felipe, Marusic, Milinkovic, Immobile.

All.: Simone Inzaghi.

AURONZO primo tempo – Riva, Zanella, Zandegiacomo, Del Favero, L. Frescura, M. Frescura, Bianchi, C. Doriguzzi, D’ambros, Limaja, Vecellio.

AURONZO secondo tempo.: Zambelli, Vecellio Bacco, Sacchet, Sambugaro, A. Pais Bianco, M. Frescura, S. Doriguzzi, De Mario, Tiric, Vecellio Reane, Lauro.

A disp.: Cella De Dan, Zandegiacomo, Caviola, Carnio, De Filippo Roia, N. Pais Bianco.

All.: Vincenzo Oliviero.

Marcatori: 6′, 31′, 40′ Correa (L), 11′, 54′ Parolo (L), 13′ Leiva (L), 23′, 29′ Caicedo (L), 33′, 70′ Acerbi (L), 46′, 56′, 72′ Luis Alberto (L), 56′ A. Anderson (L), 66′, 78′ Patric (L), 74′, 75′ Adekanye (L).

Lazio-Auronzo 18-0: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – Cambia interpreti la Lazio ma non l’atteggiamento. Nella ripresa i ragazzi di Inzaghi mettono a segno altre 10 reti. Bene i giovani Adekanye e Andrè Anderson, in spolvero Luis Alberto autore di 3 reti. Passa tutta la partita in panchina Sergej Milinkovic-Savic così come Ciro Immobile.

80′ TERMINA LA PRIMA AMICHEVOLE DELLA LAZIO!

78′ Diciottesimo gol della Lazio con Patric che sfrutta l’assist di Adekanye e insacca alle spalle del portiere avversario

78’ – La prima amichevole estiva dei biancocelesti finisce con un altro gol di @patric_6! ⏹ #LazioAuronzo è 18-0!#Auronzo2019 ⛰ pic.twitter.com/4dn5gAAkdC — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 14 luglio 2019

75′ Diciassettesima rete con la doppietta di Adekanye!

74′ Sedicesima rete biancoceleste con Adekanye! Su cross di Vavro è bravo il giovane attaccante a segnare la sua prima rete con la maglia biancoceleste

72′ Quindicesimo gol per la Lazio con Luis Alberto! Tripletta per lo spagnolo

70′ Quattordicesima rete! Cross di Parolo in area per Acerbi che si coordina perfettamente e colpisce nuovamente il pallone in rete. E’ il suo secondo gol in partita, uno dei più belli di questo pomeriggio

69′ Luis Alberto serve in profondità Adekanye che, anche questa volta, non riesce a fare gol: con il destro ha allargato troppo e messo il pallone a lato

67′ Inizia a piovere ad Auronzo!

66′ Tredicesima rete per la Lazio: azione che si sviluppa sulla destra con Parolo che mette in mezzo per Patric che non sbaglia

65′ Si gioca stabilmente nella metà campo avversaria

62′ Luis Alberto da posizione defilata prova a piazzarla, palla che termina sul fondo

60′ Errore di Adekanye, che servito da Patric in area di rigore, calcia alto

58′ Dodicesima rete della partita: la trova Andrè Anderson

56′ Ancora in gol i biancocelesti, l’undicesimo di questo match: doppietta per Luis Alberto

54′ Decima rete della Lazio: errore in fase di disimpegno del portiere avversario, pallone controllato da Parolo che calcia a botta sicura in porta e trova la sua seconda rete in questa partita

51′ Prima conclusione di Andrè Anderson, palla di poco fuori

46′ Arriva dopo qualche minuto il 9-0 della Lazio: gol di Luis Alberto!

42′ Inedita posizione di esterno sinistro per Acerbi, in attacco c’è l’esordio di Adekanye

41′ Inizia la ripresa! Lazio completamente rivoluzionata. Tante sostituzioni, ecco la nuova formazione: Adamonis; Vavro, Jorge Silva, Wallace; Patric, Parolo, Cataldi, A. Anderson, Acerbi; Adekanye, Luis Alberto

SINTESI PRIMO TEMPO – Quaranta minuti di gioco e, come prevedibile, nessun problema per la Lazio che domina facilmente gli avversari. Vantaggio di otto reti al duplice fischio. In gol tre volte Correa (che apre e chiude le marcature della prima frazione), due Caicedo, e una Acerbi, Parolo e Lucas Leiva.

40′ Ottavo gol per i biancocelesti: tripletta di Correa!

34′ Settima rete per la Lazio! Cross in mezzo di Lazzari per Acerbi che di testa non fallisce!

32′ Sesto gol per i biancocelesti! Correa da solo palla al piede avanza e da posizione defilata lascia partire un diagonale che si infila alle spalle di Riva

30′ Cinquina della Lazio! Ancora Vavro che di testa colpisce a botta sicura, respinta del portiere avversario pallone a Caicedo che da pochi passi non sbaglia

23′ Poker biancoceleste con Felipe Caicedo! Assist di Luis Alberto per l’attaccante che sottoporta non sbaglia

20′ Dominio Lazio! Conclusione di Manuel Lazzari che viene deviata dalla difesa avversario, controlla il portiere

13′ Tris della Lazio grazie a Lucas Leiva! Calcia di sinistro il brasiliano e beffa il portiere avversario

11′ Raddoppio biancoceleste con Marco Parolo! Sponda di Vavro e colpo di testa del centrocampista della Lazio

6′ Lazio in vantaggio: la sblocca subito Correa con un tiro a giro di destro sul palo lungo

1′ Inizia la partita!

Squadre in campo allo Zandegiacomo, il match inizierà tra qualche istante!

Le due formazioni sono in campo per il riscaldamento. Manca poco al fischio di inizio!

La partita Lazio-Auronzo si giocherà per il dodicesimo anno consecutivo, è diventata ormai una tradizione da rispettare. Vista la differenza tecnica presente in campo (i biancocelesti affronteranno una formazione di dilettanti), il mister non potrà trarre grandi indicazioni. Sarà comunque un modo per risvegliare i muscoli e testare la forma atletica. Tanti esperimenti per l’allenatore piacentino che manda in campo dall’inizio i due nuovi acquisti Vavro e Manuel Lazzari. In porta ci sarà Guerrieri mentre in difesa a completare il terzetto ci sarà sul centro destra Patric. Troverà sicuramente spazio a gara in corsa il giovane Adekanye.

Lazio-Auronzo: formazioni ufficiali

Mister Inzaghi ha scelto l’undici iniziale per affrontare la formazione dell’Auronzo.

‪LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Patric, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo‬. All. Inzaghi

C.S AURONZO (3-5-2):Riva; Zandegiacomo, Frescura L., Frescura M.; Zannella, Vecellio, Del Favero, Doriguzzi, D’Ambros; Limaja, Bianchi. All. Oliviero

#LazioAuronzo 🔜

Mister Inzaghi ha scelto l’undici iniziale per affrontare la formazione di casa ⤵️ Guerrieri, Vavro, Acerbi, Patric, Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Caicedo pic.twitter.com/fJQdNIgLbC — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 14, 2019

Lazio-Auronzo: dove vederla in TV o Streaming

La prima amichevole del ritiro estivo 2019 Lazio-Auronzo Calcio sarà trasmessa in esclusiva sul canale ufficiale biancocelesti Lazio Style Channel (canale 233 di Sky). La radiocronaca della partita inoltre sarà mandata in onda su Lazio Style Radio (89.3 FM per Roma e provincia).

Lazio-Auronzo: info prezzi e vendita biglietti

La vendita dei biglietti per l’amichevole Lazio-Auronzo Calcio sarà effettuata presso la casetta di legno antistante lo stadio Zandegiacomo e terminerà al fischio d’inizio. Il prezzo del tagliando è di 12 euro a persona. Per i bambini sotto gli 8 anni d’età l’ingresso sarà invece gratuito. Per l’occasione sarà costruita una tribuna accessoria da 600 posti, collocata tra una delle porte e il Lazio Style Village.