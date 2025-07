Calciomercato Lazio, altro addio tra i giovani: tutto pronto per la firma con il Frosinone, i dettagli

Condividi via email

Calciomercato Lazio, altro addio nel settore giovanile: tutto pronto per la firma con il Frosinone, tutti i dettagli e gli aggiornamenti

La diaspora dei talenti dalle giovanili della Lazio continua senza sosta. L’ultima partenza riguarda Cristian De Angelis, promettente attaccante classe 2008, che ha salutato Formello e la Lazio per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con il Frosinone. Il giovane centravanti, cresciuto interamente nel vivaio biancoceleste fino alla categoria Under 17, ha messo la firma sul contratto con il club ciociaro nelle ultime ore.

De Angelis è noto per la sua versatilità in attacco, dotato di buona tecnica, rapidità nei movimenti e fiuto del gol. Qualità che avrebbero potuto rappresentare un valore aggiunto per la nuova squadra Primavera allenata da Gianluca Punzi. L’allenatore, arrivato recentemente a guidare il settore giovanile, vanta una solida esperienza nel calcio dilettantistico e professionistico ed è chiamato ora a lavorare con un organico limitato.

Purtroppo, la situazione societaria della Lazio impedisce nuovi innesti: il blocco del mercato, che interessa sia la prima squadra sia le formazioni giovanili, sta condizionando fortemente le scelte tecniche. L’approdo di De Angelis al Frosinone rappresenta dunque una perdita significativa in un momento di transizione per il club capitolino.

Negli ultimi mesi, Formello ha visto partire diversi giovani interessanti, sintomo di una difficoltà nel trattenere i profili più promettenti. Il Frosinone, dal canto suo, continua a puntare sulla costruzione di un settore giovanile competitivo e si assicura un elemento di prospettiva.

Questo trasferimento evidenzia ancora una volta la necessità di una strategia più solida nella gestione dei talenti giovanili da parte della Lazio. Il rischio è di vedere i frutti del lavoro del settore giovanile maturare altrove, con club più reattivi nel valorizzare le nuove leve.