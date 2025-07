Condividi via email

Mercato Lazio: rifiutata una proposta per l’attaccante biancoceleste. La sua volontà è chiara! Tutti i dettagli

Il mercato in entrata della Lazio è fermo, ma sul fronte delle uscite si registra un’importante novità: l’Olympiacos ha presentato un’offerta ufficiale per Matteo Cancellieri. Secondo Nicolò Schira, esperto di trattative, il club greco punta sull’esterno offensivo biancoceleste.

La risposta della Lazio è stata chiara: rifiuto secco. La società ha deciso di non aprire alcun dialogo con il club del Pireo, stoppando la trattativa sul nascere. A rafforzare questa posizione c’è la volontà del giocatore stesso: Cancellieri vuole restare a Roma per giocarsi le sue chance e convincere Maurizio Sarri

Formello, banco di prova

Durante il ritiro estivo, Sarri sta valutando attentamente ogni elemento della rosa, con particolare attenzione a chi ha avuto meno spazio nella scorsa stagione. Cancellieri rientra in questa categoria e il tecnico vuole osservarlo da vicino in allenamento e nelle amichevoli prima di prendere una decisione definitiva. Il giocatore, reduce da un prestito al Parma, ha mostrato buone qualità tecniche e una spiccata duttilità tattica, caratteristiche che potrebbero tornare utili in una stagione con meno impegni europei.

Situazione in evoluzione

Nonostante il rifiuto all’Olympiacos, la posizione di Cancellieri non è blindata. La Lazio deve sfoltire la rosa, soprattutto tra gli “over 22”, e il suo nome resta tra i possibili partenti. Il “no” alla Grecia è quindi un segnale: il giocatore avrà la sua occasione, ma il futuro resta aperto. Ora tocca a lui dimostrare di poter essere una risorsa per la nuova stagione. Se riuscirà a convincere Sarri, potrebbe ribaltare le gerarchie e guadagnarsi un posto stabile nella rosa.