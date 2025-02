Zanoli Lazio Women: «Siamo in un periodo positivo; assist? Voglio farne altri, gol? Speriamo»

Le parole di Martina Zanoli, difensore della Lazio Women, prima della sfida delle biancocelesti contro l’Inter di domani

Martina Zanoli ha parlato ai canali ufficiali del club prima della sfida di domani Lazio Women Inter. Di seguito le sue parole.

PERIODO POSITIVO – «Siamo in un periodo positivo, veniamo da quattro vittorie consecutive. Stiamo bene e stiamo lavorando bene insieme, siamo unite. Sicuramente domani sarà difficile e complicato, ma come tutte quelle gare del campionato ma diremo sicuramente la nostra. L’Inter è una squadra ben organizzata, sta facendo bene e sicuramente avremo anche i tifosi che ci daranno una carica in più. Giocare in casa ti dà quella grinta in più per cercare di portare a casa i tre punti, ce la metteremo tutta».

RUOLO – «Mi trovo bene sia come quinto sia come terzino, come quinto gioco di più in attacco e mi piace di più. Poi dove mi mette il mister cerco sempre di fare il massimo per aiutare la squadra. Obiettivo assist? Spero di farne altri perché è bellissimo quando aiuti la squadra e vinci, ti dà quella carica in più per affrontare partita dopo partita e anche l’unione del gruppo è importante. Sono molto felice di aver aiutato e spero di farlo ancora di più. Gol? Speriamo»