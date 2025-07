Calciomercato, che accoglienza per l’ex Lazio Immobile al Bologna! Tutti pazzi per Ciro

Calciomercato, che accoglienza per l’ex bomber e attaccante Lazio Immobile al Bologna! Tutti pazzi per Ciro, gli aggiornamenti

Il Bologna ha ufficialmente inaugurato nella giornata di ieri la nuova stagione calcistica con il tradizionale raduno, tenutosi ieri presso il centro tecnico di Casteldebole. Un evento che ha richiamato l’attenzione di circa trecento tifosi, accorsi per accogliere la squadra e manifestare il proprio sostegno, nonostante le prime tensioni di mercato.

Accoglienza calorosa per Ciro Immobile

Tra i protagonisti più attesi, Ciro Immobile ha ricevuto un’accoglienza da vera star. L’attaccante, classe 1990, reduce da una lunga esperienza alla Lazio e da oltre 200 reti in Serie A, è stato acclamato con cori e applausi dai sostenitori rossoblù. L’arrivo dell’ex bomber della Lazio e della Nazionale ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, che lo considerano il nuovo volto dell’attacco bolognese per la stagione 2025/2026. L’hashtag #ImmobileAlBologna è già virale sui social.

Fischi per Beukema: l’ombra di un addio

Diversa invece l’accoglienza riservata a Sam Beukema, difensore centrale olandese di 26 anni, arrivato al Bologna nel 2023 dall’AZ Alkmaar. Il giocatore ha ricevuto fischi da parte di una parte del pubblico, segno di un malcontento legato alle voci di mercato che lo vorrebbero in partenza verso Napoli. Il possibile trasferimento ha acceso il dibattito tra i tifosi, divisi tra chi ne auspica la permanenza e chi ne contesta l’impegno nei mesi passati.

Un raduno tra emozioni e incognite

Il raduno, descritto come “trecento in festa, primo coro per Immobile, Beukema accolto dai fischi” dall’edizione locale di La Repubblica, rappresenta il primo termometro emotivo della tifoseria in vista del campionato. Tra nuove speranze e possibili addii, la squadra si prepara ad affrontare una stagione ricca di aspettative, con il tecnico Vincenzo Italiano — noto per il suo calcio propositivo e dinamico — chiamato a costruire un gruppo competitivo.