Romagnoli Lazio, il rinnovo slitta ancora: le ultimissime sul difensore biancoceleste

Condividi via email

Romagnoli Lazio, il rinnovo slitta ancora: ecco le ultimissime notizie sul difensore biancoceleste ex Milan

Alessio Romagnoli, difensore centrale classe 1995, ha mostrato un rinnovato entusiasmo al raduno estivo della Lazio a Formello, segnando un possibile nuovo inizio nel suo percorso biancoceleste. Ex capitano del Milan e tifoso dichiarato della Lazio, Romagnoli sembra aver ritrovato motivazioni importanti con il ritorno in panchina di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio propositivo e verticale.

Il futuro del centrale romano, tuttavia, resta incerto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le trattative contrattuali sono state rimandate ai prossimi mesi, complice la situazione di blocco che al momento condiziona sia il mercato in entrata sia la gestione interna degli ingaggi. La società capitolina sta lavorando per superare le attuali restrizioni economiche e aprire così la strada al rinnovo del suo difensore titolare.

Tra gli aspetti in discussione figura il riconoscimento del premio legato alla qualificazione alla Champions League nella stagione 2022-2023. Questo dovrebbe rientrare nel quadro del prolungamento contrattuale, in scadenza nel 2027, con un possibile riadeguamento dell’ingaggio. Attualmente, Romagnoli percepisce circa 3 milioni di euro annui più bonus, ma l’intenzione è quella di rivedere al rialzo le cifre per valorizzare il suo ruolo nella squadra.

Nonostante l’incertezza sul piano burocratico, Romagnoli continua a mostrare attaccamento alla maglia, sostenendo il club anche nei momenti di difficoltà. Il progetto di Maurizio Sarri, con il suo stile tecnico e ambizioso, potrebbe rappresentare per Romagnoli non solo una sfida personale, ma anche l’opportunità di consolidarsi ulteriormente nella “squadra del cuore”.