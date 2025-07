Zazzaroni fa il punto sui biancocelesti: «Lazio col mercato chiuso per restauro (dei conti)...»

Condividi via email

Zazzaroni fa il punto sui biancocelesti: «Lazio con il mercato chiuso per restauro (dei conti)…». L’analisi sul Corriere dello Sport

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, traccia un ritratto impietoso ma realistico del calciomercato italiano, dominato da debiti cronici, attese infinite e acrobazie finanziarie. I grandi club appaiono bloccati da problemi strutturali: l’Inter è alle prese con le incertezze legate a Calhanoglu e con l’urgenza di ringiovanire la rosa; il Milan naviga in acque agitate; la Juventus è frenata da una nuova rivoluzione interna; la Roma è vincolata dal settlement agreement; e la Lazio ha chiuso il mercato per risanare i conti. A questo immobilismo si aggiungono timori, indecisioni e la mancanza di progettualità a lungo termine che sembrano avvolgere l’intero sistema.

In questo contesto stagnante, Zazzaroni individua una “splendida anomalia”: il Como. Il club, guidato dalla proprietà indonesiana e da Cesc Fàbregas, si distingue per una strategia chiara e ambiziosa, investendo con decisione su giovani talenti. Seguendo un modello simile a quello del PSG di Luis Enrique, ha acquistato Nicolas Kühn, Jesùs Rodriguez, Martin Baturina e Jayden Addai, affiancandoli a promesse già presenti come Nico Paz. L’investimento, che sfiora i 100 milioni di euro, è distribuito su più esercizi e punta sulla valorizzazione: “basta che due di questi esplodano e il Como ha fatto bingo”, osserva il direttore.

Il successo del Como, secondo Zazzaroni, nasce da una combinazione vincente: niente coppe europee, una tifoseria piccola ma calorosa, e un ambiente che favorisce il lavoro ben fatto e il rischio calcolato. Il club non è solo un’eccezione, ma un modello virtuoso, un invito a ripensare il calcio italiano. In mezzo a tante difficoltà, “Como sa di buono”. È la dimostrazione che visione, coraggio e pianificazione possono ancora avere spazio in un calcio sempre più ostaggio dell’incertezza.