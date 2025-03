Viktoria Plzen-Lazio, aquile in nove per doppio rosso

Viktoria Plzen-Lazio, biancocelesti in nove nel finale di gara di Plzen per il rosso subito da Rovella e Gigot che salteranno il ritorno

Doppio rosso per la Lazio nel finale di gara di Plzen contro il Viktoria. A lasciare il terreno di gioco a causa del cartellino rosso sono stati Rovella e Gigot esattamente al 75′ e al 93′ ed entrambi non giocheranno la prossima settimana la gara di ritorno. L’ex Monza per un intervento a gamba alta su Sulc, mentre il difensore per un intervento durissimo su Cadu