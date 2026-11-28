Christian Vieri ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport! Focus sulla Lazio guidata da Gennaro Gattuso: oggi ad attenderla il Torino

La Lazio si prepara alla sfida contro il Torino con l’obiettivo di dare continuità a un avvio di stagione sorprendente. Sul momento della squadra di Gennaro Gattuso si è espresso anche Christian Vieri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. L’ex attaccante ha posto l’accento soprattutto sulla capacità dell’allenatore di trasformare le difficoltà in una spinta per il gruppo.

Vieri esalta la mentalità di Gattuso

Secondo Vieri, il carattere combattivo di Gattuso si sposa perfettamente con le caratteristiche di questa Lazio. «Gattuso è un allenatore che vive per la competizione, vuole combattere ogni partita e affrontare ogni avversario senza tirarsi indietro. Per questo credo sia l’uomo giusto per questa squadra. Nonostante le difficoltà vissute anche sul fronte del rapporto con i tifosi, è riuscito a costruire un gruppo forte e compatto».

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Lazio, il valore del lavoro del gruppo

L’ex bomber ha poi sottolineato come anche una squadra impegnata una sola volta a settimana debba comunque trasformare il vantaggio della preparazione in risultati concreti: «I complimenti vanno a Gattuso e ai giocatori, perché avere una settimana intera per preparare le partite non significa automaticamente vincerle. La Lazio sta dimostrando di avere mentalità e continuità».

Lazio, Frattesi una scelta importante

Infine, Vieri ha promosso l’arrivo di Frattesi, protagonista con gol e prestazioni: «La Lazio ha fatto un ottimo investimento prendendo Frattesi. Aveva bisogno di giocare con continuità e ora sta trovando spazio, segnando e dando un contributo importante. È una situazione positiva anche in ottica Nazionale».

La trasferta di Torino e, più avanti, il derby rappresenteranno ora altri due appuntamenti per misurare la crescita della Lazio di Gattuso.