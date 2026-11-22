Lazio Primavera, i biancocelesti cedono 0-1 al Milan nella dodicesima giornata: decisiva la rete di Angelicchio. La squadra di Punzi prova a reagire, ma non trova il pareggio

La Lazio Primavera incassa una sconfitta casalinga contro il Milan, che espugna lo stadio Mirko Fersini di Formello imponendosi per 1-0. A decidere l’incontro è una rete di Angelicchio, arrivata dopo appena nove minuti di gioco. Un risultato amaro per la formazione allenata da Francesco Punzi, che costruisce alcune opportunità interessanti senza riuscire a concretizzarle. I rossoneri guidati da Renna, invece, dimostrano solidità difensiva e portano a casa tre punti preziosi grazie a una gestione attenta del vantaggio.

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Angelicchio sblocca subito la partita

L’incontro comincia con una Lazio Primavera determinata a prendere in mano le operazioni. Al 7′ Ferrante prova a sorprendere la difesa rossonera con una conclusione al volo di sinistro, ma il pallone termina fuori dallo specchio della porta.

La risposta dei rossoneri è immediata e soprattutto decisiva. Al 9′ Angelicchio sfrutta una disattenzione della retroguardia biancoceleste e, lasciato libero sul secondo palo, trova la deviazione vincente che vale lo 0-1.

La squadra di Punzi non si arrende e cerca di ristabilire l’equilibrio. Al 20′ una buona combinazione sulla corsia sinistra porta a un cross pericoloso, sul quale manca però il tocco decisivo. Al 27′ è Serra a sfiorare il pareggio con un destro a giro dalla distanza che termina di pochissimo fuori.

Serra ci prova ma il pareggio non arriva

Il primo tempo prosegue con i biancocelesti alla ricerca di spazi nella difesa avversaria. Al 36′ è però il Milan a rendersi pericoloso, quando Kovac rischia una clamorosa autorete nel tentativo di anticipare un avversario.

Prima dell’intervallo arriva un’altra occasione per Serra, che prova nuovamente la conclusione senza riuscire a inquadrare la porta. Si va così negli spogliatoi con i rossoneri avanti di una rete.

Nella ripresa Francesco Punzi decide di intervenire immediatamente sulla formazione, inserendo Bagordo e Morelli al posto di Battisti e Zangari. L’obiettivo è aumentare la pericolosità offensiva e trovare nuove soluzioni per scardinare l’organizzazione difensiva degli ospiti.

La Lazio Primavera prova ad alzare il ritmo, ma il Milan concede pochi spazi. Al 66′ Serra torna protagonista con una conclusione centrale che viene controllata senza difficoltà dal portiere Catalano.

Lazio Milan Primavera, assalto finale senza successo: seconda sconfitta casalinga

Nel tentativo di cambiare l’inerzia della sfida, Punzi si affida anche agli ingressi di Elena, Milillo e Mennea. I biancocelesti continuano a cercare il gol del pareggio, ma faticano a trasformare il possesso e la pressione offensiva in occasioni realmente pericolose.

L’ultima grande opportunità arriva all’86’, quando Elena, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, serve Mennea, il cui colpo di testa termina sopra la traversa.

Neppure i quattro minuti di recupero bastano alla formazione capitolina per rimettere in equilibrio il risultato. Il Milan difende il vantaggio fino al triplice fischio e conquista una vittoria di misura a Formello.

Per la Lazio Primavera arriva così la seconda sconfitta interna della stagione, un risultato che lascia inevitabilmente qualche rimpianto per le opportunità non sfruttate. La squadra di Punzi dovrà ripartire dalla capacità di costruire occasioni, lavorando soprattutto sulla precisione negli ultimi metri e sull’attenzione difensiva nei momenti decisivi delle partite.