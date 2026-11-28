Derby della Capitale, la Lazio fa il pieno: già 45.000 spettatori sicuri di esserci! Il countdown procede spedito e l’attesa è palpabile
Il derby della Capitale del prossimo 13 dicembre si prepara a regalare un Olimpico da record. L’attesa per la sfida tra Lazio e Roma cresce di giorno in giorno e i numeri della prevendita confermano un interesse particolarmente elevato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono già circa 45.000 i biglietti venduti, considerando anche quelli acquistati dai sostenitori giallorossi.
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Derby Lazio-Roma, cresce l’attesa per il 13 dicembre
Il dato è destinato a crescere ulteriormente nelle prossime settimane. L’obiettivo è quello di trasformare lo stadio in una cornice di grande impatto per una delle partite più sentite della stagione. La fase di vendita riservata ai tifosi della Roma è iniziata venerdì, andando ad aggiungersi ai tagliandi già acquistati dai sostenitori biancocelesti.
Derby Lazio-Roma, almeno 40 mila tifosi biancocelesti
La componente laziale potrebbe essere particolarmente numerosa. La stima attuale, infatti, parla di almeno 40.000 tifosi della Lazio, considerando anche i 3.500 pack da tre partite e i 4.500 abbonati. Un dato che conferma la grande attesa per la stracittadina, anche alla luce della situazione vissuta dal pubblico biancoceleste durante la stagione.
Settori biancocelesti quasi esauriti
La corsa al biglietto ha portato rapidamente all’esaurimento di quasi tutti i settori destinati ai sostenitori della Lazio. Alla serata di venerdì risultavano ancora disponibili soltanto 48 posti in Tevere, 231 in Monte Mario e 155 in Tribuna Autorità.
Il quadro lascia quindi prevedere un Olimpico gremito per il derby del 13 dicembre, con una presenza massiccia dei tifosi della Lazio pronta a fare da cornice a una delle sfide più importanti dell’intera stagione.