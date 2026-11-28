Derby della Capitale, la Lazio fa il pieno: già 45.000 spettatori sicuri di esserci! Il countdown procede spedito e l’attesa è palpabile

Il derby della Capitale del prossimo 13 dicembre si prepara a regalare un Olimpico da record. L’attesa per la sfida tra Lazio e Roma cresce di giorno in giorno e i numeri della prevendita confermano un interesse particolarmente elevato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono già circa 45.000 i biglietti venduti, considerando anche quelli acquistati dai sostenitori giallorossi.

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Derby Lazio-Roma, cresce l’attesa per il 13 dicembre

Il dato è destinato a crescere ulteriormente nelle prossime settimane. L’obiettivo è quello di trasformare lo stadio in una cornice di grande impatto per una delle partite più sentite della stagione. La fase di vendita riservata ai tifosi della Roma è iniziata venerdì, andando ad aggiungersi ai tagliandi già acquistati dai sostenitori biancocelesti.

Derby Lazio-Roma, almeno 40 mila tifosi biancocelesti

La componente laziale potrebbe essere particolarmente numerosa. La stima attuale, infatti, parla di almeno 40.000 tifosi della Lazio, considerando anche i 3.500 pack da tre partite e i 4.500 abbonati. Un dato che conferma la grande attesa per la stracittadina, anche alla luce della situazione vissuta dal pubblico biancoceleste durante la stagione.

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Settori biancocelesti quasi esauriti

La corsa al biglietto ha portato rapidamente all’esaurimento di quasi tutti i settori destinati ai sostenitori della Lazio. Alla serata di venerdì risultavano ancora disponibili soltanto 48 posti in Tevere, 231 in Monte Mario e 155 in Tribuna Autorità.

Il quadro lascia quindi prevedere un Olimpico gremito per il derby del 13 dicembre, con una presenza massiccia dei tifosi della Lazio pronta a fare da cornice a una delle sfide più importanti dell’intera stagione.