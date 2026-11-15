Lazio U18, ko amaro contro la Juventus: Santolini segna ma sbaglia un rigore! Bianconeri decisivi nel finale

Arriva una sconfitta esterna per la Lazio U18 sul campo della Juventus! Brancato, Rocchetti e Baba Hay regalano tre punti importanti ai bianconeri

La Lazio U18 esce sconfitta dalla sfida contro la Juventus, che si impone per 3-1 al termine di una partita combattuta e rimasta in equilibrio fino agli ultimi dieci minuti. Un risultato pesante per la formazione allenata da Lombardi, capace di mettere in difficoltà i bianconeri per lunghi tratti dell’incontro, ma penalizzata da alcuni episodi decisivi e dalle occasioni non concretizzate.

A regalare il successo alla squadra di Panzanaro sono le reti di Brancato, Rocchetti e Baba Hay, mentre per i biancocelesti va a segno Santolini, protagonista di una prestazione positiva nonostante il calcio di rigore fallito nella ripresa. Tra i giocatori della Lazio che hanno maggiormente convinto figurano anche Morucci e Lulaj, autori di una prova incoraggiante nonostante il risultato finale.

Santolini risponde a Brancato: primo tempo combattuto

L’incontro si apre con un atteggiamento propositivo della Lazio Under 18, che cerca immediatamente di imporre il proprio gioco. A passare in vantaggio, però, è la Juventus, abile a sfruttare un errore individuale della formazione ospite. Al 17′, infatti, Patarini sbaglia un pallone in fase di costruzione e Brancato ne approfitta, depositando la sfera nella porta rimasta sguarnita. I bianconeri sfiorano il raddoppio appena quattro minuti più tardi con Samb, ma il portiere laziale riesce a intervenire.

La reazione biancoceleste arriva al 30′, quando Morucci serve Santolini, bravo a trovare la conclusione vincente con un sinistro preciso che colpisce entrambi i pali prima di terminare in rete. Un gol che restituisce fiducia alla squadra di Lombardi, capace di riportare la gara in equilibrio.

Prima dell’intervallo, al 38′, è ancora Patarini a rendersi protagonista con due interventi importanti su Samb, evitando un nuovo vantaggio juventino.

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Santolini spreca il rigore del vantaggio: Giaretta salva la Juventus

Nella seconda frazione la Lazio rientra in campo con grande determinazione, provando a prendere il controllo della manovra. La Juventus, invece, sceglie di attendere maggiormente e cercare spazi attraverso le ripartenze.

Al 56′ arriva una grande occasione per i padroni di casa, ma Santa Maria non riesce a inquadrare la porta da posizione favorevole. Il momento che avrebbe potuto cambiare definitivamente l’andamento dell’incontro si verifica al 65′.

Rogoz commette fallo su Santolini e il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai biancocelesti. Sul dischetto si presenta proprio l’autore del pareggio, che però si lascia ipnotizzare da Giaretta. Il portiere juventino respinge la conclusione e mantiene il punteggio sull’1-1. Lo stesso Giaretta si ripete al 72′, quando neutralizza un’altra conclusione pericolosa di Santolini, confermandosi uno dei protagonisti della partita.

Crollo negli ultimi dieci minuti: Rocchetti e Baba Hay firmano il 3-1

Dopo aver rischiato di andare sotto nel punteggio, la Juventus torna a rendersi pericolosa. Al 73′ Baba Hay colpisce il palo, facendo tremare la difesa biancoceleste.

Il nuovo vantaggio bianconero arriva all’80’, quando Rocchetti sfrutta al meglio un calcio d’angolo battuto da Brancato e, con un colpo di testa, supera la retroguardia laziale firmando il 2-1. La Lazio prova a reagire, ma al 90′ arriva anche la terza rete juventina. Santa Maria serve Baba Hay, bravo a inserirsi e a realizzare il gol del definitivo 3-1, chiudendo ogni possibilità di rimonta.

Lazio Under 18, Santolini tra i migliori nonostante il rigore sbagliato: bene anche Morucci e Lulaj

Nonostante la sconfitta, la prestazione della Lazio Under 18 offre alcuni spunti positivi a Lombardi, soprattutto per quanto riguarda il rendimento di diversi elementi della formazione biancoceleste.

Santolini è senza dubbio uno dei giocatori maggiormente coinvolti nelle azioni offensive. Oltre alla rete del momentaneo pareggio, l’attaccante si procura il calcio di rigore e impegna ripetutamente la difesa juventina. Resta il rammarico per l’errore dagli undici metri, episodio che avrebbe potuto indirizzare diversamente la partita.

Promosso anche Morucci, protagonista dell’assist per il gol dell’1-1 e di una prova positiva nella costruzione della manovra. Indicazioni incoraggianti arrivano inoltre da Lulaj, che figura tra i biancocelesti più convincenti della sfida.

Per la squadra di Lombardi rimane dunque l’amarezza di una sconfitta maturata soltanto nel finale, dopo aver avuto la possibilità di portarsi in vantaggio. La prestazione dimostra comunque che la Lazio è riuscita a competere con la formazione bianconera per buona parte dell’incontro. Servirà maggiore concretezza negli episodi decisivi per trasformare le buone prestazioni in risultati positivi.