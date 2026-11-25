Alcuni talenti del settore giovanile figurano nell’elenco dei convocati di Enrico Battisti per il tradizionale Torneo di Natale della Nazionale Under 15

Importante riconoscimento per il settore giovanile della Lazio. Cinque calciatori biancocelesti sono stati convocati dal commissario tecnico della Nazionale italiana Under 15, Enrico Battisti, in occasione del consueto appuntamento annuale con il Torneo di Natale.

La manifestazione si svolgerà dal 27 al 29 novembre presso il Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro, a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara. Sarà un’importante occasione per i giovani talenti laziali di mettersi in mostra davanti allo staff tecnico federale.

Cinque biancocelesti convocati in Nazionale Under 15: tutti i nomi

Come comunicato dalla FIGC attraverso il proprio sito ufficiale, il commissario tecnico Enrico Battisti ha selezionato 66 calciatori per prendere parte alla manifestazione. Tra questi figurano cinque rappresentanti del settore giovanile della Lazio, distribuiti tra difesa, centrocampo e attacco.

Di seguito l’elenco dei giovani biancocelesti convocati: Daniel Mazzei, Samuele Rufo, Lorenzo Zauri, Alessandro Mancini e Riccardo Piras. Tutti e cinque appartengono alla classe 2012. Un segnale positivo per il vivaio capitolino, che sarà rappresentato in tre differenti reparti nel corso dell’appuntamento organizzato dalla Federazione.

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Come funziona il Torneo di Natale della Nazionale Under 15

I 66 calciatori convocati saranno suddivisi in tre formazioni, denominate Selezione A, Selezione B e Selezione C, ciascuna composta da 22 elementi. Le squadre si affronteranno in un torneo triangolare all’italiana. L’appuntamento arriva dopo l’esperienza degli Azzurrini nella FIFA U-15 World Cup & Festival, disputata dal 24 al 30 ottobre in Azerbaigian e conclusa al dodicesimo posto.

Per i cinque giovani della Lazio si tratterà di un’opportunità per confrontarsi con alcuni dei migliori prospetti dei vivai italiani e mettere in evidenza le proprie qualità in un contesto differente rispetto a quello del club. Tra i componenti dello staff federale figura anche un volto particolarmente conosciuto dai tifosi biancocelesti: Antonio Candreva, presente in qualità di tecnico federale.

Il calendario degli impegni dei giovani biancocelesti

Il Torneo di Natale prenderà il via venerdì 27 novembre alle ore 15 con la sfida tra la Selezione A e la Selezione B. Sabato 28 novembre, sempre alle ore 15, la Selezione C affronterà la formazione sconfitta nella gara inaugurale.

La manifestazione si concluderà domenica 29 novembre alle ore 11, quando la Selezione C sfiderà la vincente del primo incontro. Resta da conoscere la distribuzione dei cinque talenti della Lazio nelle rispettive selezioni.