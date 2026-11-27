Empoli Lazio Primavera termina a reti bianche! Un punto a testa nonostante due espulsioni in casa biancoceleste: il resoconto della gara
Un punto conquistato con i denti, il carattere e una resistenza tale fino all’ultimo respiro: nella 12ª giornata del campionato Primavera 1, al Centro Sportivo di Petroio a Vinci, Empoli-Lazio Primavera si chiude sullo 0-0 al termine di una sfida intensa, combattuta e segnata da un finale ad altissima tensione.
La squadra guidata da Francesco Punzi riesce, infatti, a uscire imbattuta dalla trasferta toscana nonostante una doppia inferiorità numerica maturata negli ultimi venti minuti a causa delle espulsioni di D’Alessio e Santagostino. Un pareggio dal peso specifico notevole per la Lazio Primavera, capace di blindare la porta anche nei momenti più complessi dei novanta minuti.
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Il primo tempo di Empoli-Lazio Primavera tra occasioni e parate
L’avvio di Empoli-Lazio Primavera premia l’intraprendenza dei capitolini, subito propositivi con 2 calci d’angolo conquistati nei primi minuti pur senza riuscire a impensierire Vettore. La prima vera fiammata porta la firma dei padroni di casa al 10′, quando Mazzi chiama all’intervento ravvicinato D’Alessio.
La replica della Lazio Primavera passa dai piedi di Sulejmani, prima anticipato dall’uscita tempestiva dell’estremo difensore avversario al 13′ e poi impreciso nella conclusione al 19′. Dopo una conclusione dalla distanza di Gatto, al 34′ è Montano a sfiorare il vantaggio con un diagonale velenoso deviato in angolo da Vettore.
L’Empoli Primavera risponde con Orlandi prima che Francesco Punzi sia costretto al cambio forzato inserendo Trifelli al posto di Pernaselci prima dell’intervallo.
L’espulsione di D’Alessio cambia Empoli-Lazio Primavera
Nella ripresa Empoli-Lazio Primavera vive una fase più bloccata sul campo, con poche linee libere e grande attenzione tattica da entrambe le parti. Al 59′ ci prova ancora Orlandi, ma D’Alessio risponde presente con sicurezza.
La partita cambia volto al 75′, quando proprio il portiere biancoceleste esce fuori dall’area di rigore per anticipare Huqi, commettendo un fallo che gli costa il cartellino rosso diretto. Francesco Punzi corre subito ai ripari sacrificando Gatto per inserire il secondo portiere Quadrelli a difesa dei pali.
Il muro in nove della Lazio Primavera nel finale
Forti dell’uomo in più, i toscani spingono sull’acceleratore rendendosi pericolosi con una punizione di Angiolini, ma la situazione si complica ulteriormente in pieno recupero quando Santagostino viene espulso per un fallo di reazione ai danni di Huqi, lasciando la Lazio Primavera addirittura in 9 uomini.
Nemmeno il nuovo calcio piazzato sfiorato al 95′ da Angiolini basta, però, all’Empoli Primavera per scardinare il fortino ospite, consentendo alla dirigenza e allo staff biancoceleste di celebrare un pareggio prezioso per carattere e compattezza!