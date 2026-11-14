Formazioni ufficiali Fiorentina Lazio Women, le scelte dei due tecnici – Lazio News 24

Formazioni ufficiali Fiorentina Lazio Women, sono stati ufficializzati gli undici titolari che si stanno affrontando al Viola Park nella 7a giornata di Serie A

Tutto pronto sul terreno di gioco del Viola Park per l’atteso incrocio valevole per la settima giornata del campionato di Serie A femminile. In questo momento si stanno affrontando Fiorentina e Lazio Women, un match fondamentale soprattutto per le ambizioni di classifica della formazione biancoceleste.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Gattuso e Motta dopo l’amichevole con il Mgarr United – Lazio News 24

Fiorentina Lazio Women: l’undici titolare di Pablo Pinones Arce

Per difendere il fattore campo e dare continuità al proprio percorso nel massimo torneo nazionale, l’allenatore viola Pablo Pinones Arce si affida a una formazione ricca di qualità e fisicità in ogni reparto. Tra i pali spazio a Cecilie Fiskerstrand, protetta da una linea arretrata guidata da Guro Bergsvand, Maria Luisa Filangeri e Ilse Van Der Zanden.

A centrocampo agiranno Emilie Johansen, Cortes, Emma Severini e Sofie Bredgaard, pronte a innescare il tridente offensivo composto da Katrín Tryggvadottir, Lina Hurtig e Sveindís Jane Omarsdottir. In panchina, pronte a subentrare a gara in corso, figurano Bettineschi, Woldvik, Chacon, Lombardi, Orsi, Cherubini, Bartalini e Cerrato.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Lazio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Fiorentina Lazio Women: le scelte di Gianluca Grassadonia

Sul fronte opposto, Gianluca Grassadonia risponde schierando una formazione compatta e determinata a strappare punti pesanti in trasferta. A difendere la porta capitolina ci sarà Freeman, schermata dal pacchetto difensivo formato da Federica Consolini, Megan Connolly, Martin e Camacho.

In mediana spazio alla sostanza e alla qualità di Portales, Martina Zanoli e Margaux Le Mouël, con il compito di supportare il reparto avanzato composto da Sciabica, Zannini e Ngueleu. A disposizione del tecnico biancoceleste per eventuali cambi nella ripresa ci sono Cetinja, Holmstrøm, Masu, Castiello, Noemi Visentin e Longobardi.

Fiorentina Lazio Women: le chiavi tattiche della sfida al Viola Park

Il confronto del Viola Park metterà di fronte due filosofie ben definite. Da una parte la spinta offensiva e la qualità tecnica del reparto avanzato della Fiorentina, dall’altra l’organizzazione e la compattezza della Lazio Women, determinata a sfruttare la velocità dei propri esterni per colpire in ripartenza e conquistare punti vitali per la propria classifica.