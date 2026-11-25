Calciomercato Lazio, aumentano le pretendenti per Kenneth Taylor in vista della prossima estate. Il giornalista Nicolò Schira conferma l’interesse di tre società per il centrocampista olandese, ma i biancocelesti non intendono privarsene durante la sessione invernale

Le prestazioni di Kenneth Taylor con la maglia della Lazio non sono passate inosservate, né in Italia né all’estero. Il centrocampista olandese, arrivato dall’Ajax lo scorso gennaio per una cifra inferiore ai 17 milioni di euro, si è ritagliato un ruolo di primissimo piano nella formazione di Gennaro Gattuso. Il suo rendimento ha inevitabilmente attirato l’attenzione di diverse società, tra cui due club di Premier League. A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo X.

Calciomercato Lazio, Schira svela le tre società interessate a Kenneth Taylor

Il nome del centrocampista olandese continua a circolare anche in ottica mercato. Alle indiscrezioni delle ultime settimane si aggiunge quella relativa al Newcastle, società che starebbe monitorando il rendimento del classe 2002 in vista della prossima stagione.

FUTURO TAYLOR – «Juventus, Bournemouth e Newcastle stanno tenendo d’occhio il centrocampista della Lazio Kenneth Taylor in vista della sessione estiva di calciomercato. In realtà la Lazio non vuole venderlo a gennaio».

Un aspetto importante della notizia riportata da Schira riguarda proprio le tempistiche. Le tre società starebbero osservando il giocatore in prospettiva estiva e non necessariamente per tentare un assalto già nelle prossime settimane. Al momento, dunque, si parla di interessamenti e non di trattative avviate.

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Calciomercato Lazio, Taylor è diventato imprescindibile per Gattuso: a gennaio non si muove

Difficile immaginare una Lazio senza Taylor in questo momento della stagione. L’olandese ha trovato una collocazione ideale nel centrocampo disegnato da Gattuso, dove riesce ad abbinare il lavoro in fase di recupero del pallone a una notevole qualità nella costruzione delle azioni offensive.

Nelle prime dodici giornate di campionato ha messo a referto due gol e due assist, ai quali va aggiunto il calcio di rigore decisivo procurato nella trasferta di Venezia. L’ultima perla è arrivata sabato scorso contro il Lecce, quando con uno splendido colpo di tacco ha permesso al connazionale Tijjani Noslin di firmare la propria doppietta.

Con la Lazio al comando della Serie A, privarsi di un giocatore del genere a metà stagione sarebbe una scelta difficilmente comprensibile sotto il profilo tecnico. Anche per questo la volontà della dirigenza è quella di respingere eventuali assalti durante il mercato invernale.

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Calciomercato Lazio, dall’interesse della Premier League al possibile aumento dell’ingaggio di Taylor

La società biancoceleste gode peraltro di una posizione contrattuale piuttosto favorevole. Taylor è legato alla Lazio fino al 2030 e percepisce attualmente uno stipendio di circa 1,7 milioni di euro a stagione.

Come riportato nei giorni scorsi da Il Messaggero, la dirigenza starebbe pensando a un adeguamento dell’ingaggio per premiare il rendimento del centrocampista e la sua volontà di rimanere nella Capitale.

L’interesse di Juventus, Bournemouth e Newcastle rappresenta un ulteriore motivo per affrontare il discorso nei prossimi mesi. Soprattutto perché, continuando a giocare su questi livelli, difficilmente saranno soltanto tre le società interessate all’olandese quando arriverà l’estate.

La Lazio, dal canto suo, non ha alcuna necessità contrattuale di vendere. Ha investito su Taylor quando il suo valore era sensibilmente inferiore a quello attuale e oggi può permettersi di ragionare sul futuro del giocatore senza particolari pressioni. La priorità, almeno fino al termine della stagione, resta quella di metterlo nelle condizioni di continuare a fare la differenza con la maglia biancoceleste.