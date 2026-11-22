Lazio Women, Carola Zannini presenta la sfida contro la Juventus al Fersini: dalla crescita della squadra alla necessità di conquistare punti

La Lazio Women si prepara a una sfida importante per il proprio cammino in campionato. Le biancocelesti ospiteranno la Juventus allo stadio Mirko Fersini di Formello, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:30. Un appuntamento impegnativo per la formazione capitolina, chiamata a confrontarsi con un’avversaria di grande esperienza e a cercare punti preziosi per migliorare la propria situazione in classifica.

A presentare la partita è stata Carola Zannini, intervenuta ai canali ufficiali della Lazio. La calciatrice biancoceleste ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi sulla prestazione contro la Fiorentina, sulla crescita del gruppo e sulla determinazione con cui le capitoline intendono affrontare la formazione bianconera.

«La partita con la Fiorentina ci lascia delle sensazioni positive, è stata una buona prestazione e sicuramente servivano punti, ma è una squadra che sta crescendo di gara in gara. Ora arriva la Juve, stiamo provando a prepararla al meglio. Lo staff e il mister ci danno ottime indicazioni e la affronteremo con coraggio. È un avversario di esperienza, ma possiamo assolutamente metterlo in difficoltà».

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Zannini sulla classifica: «Il nostro punteggio non rispecchia il nostro gioco»

Uno dei temi centrali dell’intervento riguarda la posizione occupata dalle biancocelesti in classifica. Zannini non ha nascosto la necessità di conquistare punti, sottolineando però come le prestazioni offerte finora non abbiano sempre trovato un riscontro nei risultati.

«Nel calcio le pressioni esistono sempre, noi siamo in fondo alla classifica, dobbiamo fare punti perché ne abbiamo pochi. Loro avranno delle pressioni così come le avremo noi, è una partita da gestire come sappiamo fare, con le nostre caratteristiche, cercando di metterli più in difficoltà possibile come proveranno a fare loro».

La consapevolezza delle difficoltà non sembra dunque aver intaccato la fiducia del gruppo. Contro la Juventus, la formazione capitolina cercherà di trasformare i segnali incoraggianti delle ultime uscite in una prestazione accompagnata da un risultato positivo.

Lazio Women, Zannini crede nella svolta: «I tre punti arriveranno presto»

Nella parte conclusiva dell’intervista, Carola Zannini ha ribadito la convinzione che la squadra possa invertire la tendenza. Secondo la calciatrice, a fare la differenza potrebbe essere soprattutto una maggiore concretezza negli episodi decisivi, a cominciare dalla fase realizzativa.

«Il nostro punteggio al momento non rispecchia il nostro gioco. Stiamo facendo tante prestazioni, poi ci manca il risultato, ci manca quel gol che ci aiuterebbe. La squadra è convinta di quello che può dare ogni settimana di più, lo staff ci aiuta e siamo serene per quanto riguarda questo. Ma ovviamente cerchiamo anche noi i tre punti e credo arriveranno presto».

La sfida contro la Juventus rappresenta quindi un banco di prova significativo per la Lazio Women. Le biancocelesti vogliono dimostrare che i miglioramenti evidenziati da Zannini possono tradursi anche in punti, provando a mettere in difficoltà una delle avversarie più esperte del campionato.