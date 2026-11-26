Sutalo, il difensore salterà quasi sicuramente il derby della Capitale in programma il 13 dicembre. Forte preoccupazione anche per la Supercoppa contro l’Inter

In casa Lazio l’ottimismo lascia nuovamente spazio alla preoccupazione sul fronte infermeria. Le condizioni di Josip Sutalo, fermatosi lo scorso 8 novembre durante la sfida del Maradona contro il Napoli, appaiono infatti più serie di quanto fosse filtrato nei giorni immediatamente successivi all’infortunio. Se l’uscita dal campo sorretto a braccio aveva fatto subito temere uno stop prolungato, il rinvio degli accertamenti e alcune sensazioni positive arrivate da Formello avevano riacceso la speranza di un rientro lampo tra derby e Supercoppa.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere dello Sport, tuttavia, nelle ultime ore il quadro clinico del difensore croato ha subito una netta inversione di tendenza. A Formello sarebbe tornato il pessimismo, con la prospettiva concreta di uno stop di circa un mese e mezzo che rischia di chiudere in anticipo il suo 2026 in maglia biancoceleste.

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Perché l’infortunio di Sutalo si è rivelato più serio del previsto

All’origine delle valutazioni contrastanti dei giorni scorsi c’è un fattore medico ben preciso. L’edema inizialmente molto esteso nella zona interessata aveva infatti impedito di osservare con chiarezza l’entità reale del danno muscolare subìto da Sutalo nella gara contro il Napoli.

Solo con il progressivo riassorbimento del versamento gli esami hanno permesso di mettere a fuoco la situazione, delineando quello che sembrerebbe essere uno stiramento di secondo grado. Pur in assenza di una comunicazione ufficiale da parte della Lazio, l’orientamento medico porta verso tempi di recupero decisamente più lunghi rispetto alle prime speranze.

Derby e Supercoppa: i tempi di rientro di Sutalo

La conseguenza più immediata riguarda i grandi appuntamenti all’orizzonte per la Lazio. Josip Sutalo è ormai tagliato fuori con certezza dal derby contro la Roma, appuntamento per il quale non esistono margini di recupero.

Ancora più in salita appare la corsa contro il tempo per la finale di Supercoppa contro l’Inter. Anche se fino a poche ore fa si provava a tenere aperto uno spiraglio, un rientro del centrale croato per la sfida contro i nerazzurri viene oggi giudicato estremamente complicato, quasi impossibile, vista la necessità di evitare ricadute su una lesione muscolare di questa portata.

La gestione difensiva della Lazio senza Sutalo fino al 2027

Se le tempistiche di un mese e mezzo troveranno piena conferma, per Sutalo il ritorno in campo slitterà direttamente al 2027. Uno scenario che costringe la Lazio a ridisegnare le rotazioni difensive in un tratto cruciale della stagione, tra campionato e trofei in palio.

Per lo staff tecnico biancoceleste diventa quindi prioritario gestire le energie del reparto arretrato senza forzare i tempi del difensore croato, puntando a riaverlo al cento per cento soltanto all’inizio del nuovo anno.