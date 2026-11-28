Ritorno in Serie A per Lorenzo Pirola? Lazio e Roma sondano il terreno con l’Olympiacos: è derby di mercato! L’agente Beppe Riso al lavoro

Mentre l’attenzione immediata del campo è rivolta alla trasferta odierna contro il Torino nella 13ª giornata di Serie A, nei corridoi del calciomercato prende quota un intreccio capace di accendere la rivalità cittadina ben prima del prossimo incrocio diretto!

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, sia la Lazio, sia la Roma hanno infatti avviato un monitoraggio concreto e chiesto le prime informazioni per Lorenzo Pirola, difensore centrale italiano attualmente in forza all’Olympiacos.

Un’indiscrezione pesante, alimentata dalla volontà dello stesso calciatore di fare ritorno in Italia e dal lavoro già avviato dal suo agente Beppe Riso.

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Il derby tra Lazio e Roma sul mercato per Lorenzo Pirola

L’interesse incrociato di Lazio e Roma trasforma subito il nome di Lorenzo Pirola in uno dei profili più caldi in vista delle prossime finestre di trasferimento. Come riportato dal giornalista, entrambi i club capitolini non si sono limitati a una semplice osservazione a distanza, ma hanno già raccolto informazioni preliminari sulla situazione del centrale dell’Olympiacos.

Per la dirigenza biancoceleste, impegnata parallelamente nella gestione della stagione che vede oggi la sfida contro i granata, si tratterebbe di un innesto giovane, mancino e già formato tatticamente per la Serie A, ideale per ampliare le rotazioni del reparto arretrato!

La volontà di Lorenzo Pirola di lasciare l’Olympiacos per la Lazio o la Roma

Un fattore determinante nello sviluppo della possibile trattativa riguarda la posizione personale di Lorenzo Pirola. Dopo l’esperienza maturata in Grecia con la maglia dell’Olympiacos, il difensore centrale nutre infatti il desiderio di rientrare in Italia per misurarsi nuovamente con il massimo campionato nazionale.

Proprio questa apertura rende il dossier particolarmente interessante tanto per la Lazio quanto per la Roma, pronte a valutare margini di fattibilità, formula e costi dell’operazione.

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La regia di Beppe Riso tra Olympiacos, Lazio e Roma

A tessere le fila dei contatti tra la Grecia e la Capitale c’è Beppe Riso, agente di Lorenzo Pirola, già al lavoro per esplorare le soluzioni più adatte al futuro del suo assistito. Tra i sondaggi esplorativi di Lazio e Roma e la necessità di trovare un’intesa con l’Olympiacos, il tavolo del mercato inizia così a scaldarsi attorno a un possibile derby a distanza destinato a far discutere nelle prossime settimane!