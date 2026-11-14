 Fiorentina Lazio Women, battuta d’arresto al Viola Park! Severini stende le biancocelesti con una doppietta – Lazio News 24
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Fiorentina Lazio Women, battuta d’arresto al Viola Park! Severini stende le biancocelesti con una doppietta

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Published 8 secondi fa il 14 Novembre 2026
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Fiorentina Lazio Women, il match svoltosi al Viola Park è terminato 2-1: non basta Camacho, Severini ha ribaltato il risultato siglando una doppietta. Il resoconto

Sconfitta amara e combattuta per la Lazio Women di Gianluca Grassadonia, che nella settima giornata del campionato di Serie A Women Athora cade di misura per 2-1 sul terreno dello stadio “Curva Fiesole” del Viola Park di Bagno a Ripoli contro la Fiorentina di Pablo Pinones Arce.

Al termine di un confronto intenso e ricco di episodi, a decidere le sorti dell’incontro è stata una scatenata Emma Severini, autrice di una doppietta pesantissima che vanifica il momentaneo pareggio biancoceleste firmato nella ripresa da Camacho.

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Fiorentina Lazio Women: Severini sblocca, Camacho illude nella ripresa

L’avvio di gara vede le due formazioni affrontarsi a viso aperto con grande intensità agonistica sotto la direzione dell’arbitro Matteo Dini della sezione di Città di Castello, coadiuvato dagli assistenti Steven La Regina e Yassine El Hamdaoui, dal quarto ufficiale Luca Pasqualini e dall’operatore FVS Filippo Balducci. A rompere l’equilibrio nel finale della prima frazione sono le padrone di casa: al 39′, infatti, Emma Severini trova il guizzo vincente che porta avanti la Fiorentina prima dell’intervallo.

Nella ripresa, però, la Lazio Women rientra in campo con grande determinazione e al 59′ riesce a ristabilire la parità grazie alla rete realizzata da Camacho, brava a finalizzare la reazione capitolina. La gioia delle biancocelesti dura però meno di un quarto d’ora: al 73′ è ancora Severini a salire in cattedra, siglando la doppietta personale che riporta definitivamente avanti la formazione viola e fissa il punteggio sul 2-1 finale dopo sei minuti di recupero.

Fiorentina Lazio Women: i segnali per la squadra di Grassadonia

Nonostante il ko maturato a Bagno a Ripoli in una gara nervosa che ha visto l’arbitro Matteo Dini ammonire lo stesso tecnico Gianluca Grassadonia insieme a Sciabica, Martina Zanoli, Castiello e Holmstrøm per le ospiti, oltre a Lina Hurtig per le toscane, la Lazio Women esce dal Viola Park con la consapevolezza di aver tenuto testa a una delle big del torneo.

La reazione mostrata nella seconda frazione e l’impatto offensivo di Camacho rappresentano punti fermi da cui ripartire immediatamente per trasformare le buone prestazioni in punti pesanti nelle prossime giornate di campionato.

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