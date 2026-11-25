Lazio, Stephan Dalmat rivela un curioso retroscena sulla sua carriera: l’ex centrocampista francese avrebbe potuto vestire la maglia biancoceleste

Un intreccio di calciomercato che avrebbe potuto cambiare la storia professionale di Stephan Dalmat e quella della Lazio. L’ex centrocampista francese, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Virgilio, è tornato a parlare delle scelte che hanno caratterizzato la sua carriera, soffermandosi sulle opportunità che gli si erano presentate prima del trasferimento all’Inter.

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Il retroscena di Dalmat sul possibile trasferimento nella Capitale

Il francese ha raccontato come il suo futuro avrebbe potuto prendere una direzione completamente diversa. La società biancoceleste rappresentava una delle possibili destinazioni del centrocampista, che alla fine decise di sposare il progetto nerazzurro.

«Sarei potuto andare al Milan e alla Lazio. Ho avuto anche un contatto con l’Arsenal nel periodo di Marsiglia. L’Inter è sempre stata la squadra giusta per me. È stato un grande onore vestire la maglia nerazzurra. Quelle nominate in precedenza erano tutte squadre da sogno, ma alla fine ho fatto la scelta che sentivo più mia».

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Non soltanto i biancocelesti: le alternative di Dalmat

Dalle parole dell’ex calciatore emerge un quadro particolarmente interessante sulle opportunità di mercato che accompagnarono quella fase della sua carriera. Oltre alla Lazio e al Milan, infatti, il francese avrebbe potuto intraprendere un’esperienza in Premier League con la maglia dell’Arsenal, con cui aveva avuto un contatto durante il periodo trascorso a Marsiglia.

A fare la differenza nella decisione finale del centrocampista furono soprattutto le sue sensazioni personali. Nonostante il prestigio delle altre possibili destinazioni, il francese individuò nell’Inter la squadra più adatta alle proprie aspirazioni, maturando un legame con i colori nerazzurri che emerge ancora oggi dalle sue dichiarazioni.

Per la Lazio rimane dunque la curiosità di un’operazione che avrebbe potuto portare nella Capitale un centrocampista dotato di importanti qualità tecniche. Un retroscena che, a distanza di anni, aggiunge un nuovo capitolo alle vicende di calciomercato del passato biancoceleste.