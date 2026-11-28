Calciomercato Lazio, nel mirino il centrale dell’Olympiacos: dalle giovanili dell’Inter alla fascia da capitano dell’Italia Under 21. Carriera e caratteristiche

Il calciomercato della Lazio potrebbe arricchirsi di un nuovo protagonista in vista delle prossima sessione invernale. Tra i profili accostati alla società biancoceleste figura quello di Lorenzo Pirola, difensore centrale classe 2002 di proprietà dell’Olympiacos, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e protagonista di un importante percorso nelle nazionali giovanili italiane.

Il centrale rappresenta un profilo interessante per età, caratteristiche tecniche ed esperienza internazionale. Ma chi è il giocatore finito nel mirino dei capitolini? Ripercorriamo le tappe della sua carriera.

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Nato a Carate Brianza il 20 febbraio 2002, Pirola entra nel settore giovanile dell’Inter nel 2015, completando buona parte del proprio percorso di formazione in nerazzurro.

A concedergli l’opportunità di esordire in Serie A è Antonio Conte, che il 16 luglio 2020 lo schiera nella sfida vinta per 4-0 contro la SPAL. Successivamente si trasferisce in prestito al Monza, contribuendo alla storica promozione dei brianzoli nella massima serie nel 2022.

La definitiva consacrazione nel calcio italiano arriva con la maglia della Salernitana. In Campania colleziona complessivamente 56 presenze e realizza tre reti in Serie A, trovando particolare continuità sotto la gestione di Paulo Sousa.

L’avventura di Pirola all’Olympiacos e i successi in Grecia

Nell’estate del 2024 Lorenzo Pirola lascia l’Italia per trasferirsi all’Olympiacos, che investe circa tre milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino. L’esperienza greca rappresenta un passaggio fondamentale nella crescita del difensore, che contribuisce alla conquista del campionato, della Coppa e della Supercoppa nazionale.

Nella stagione 2025/2026 colleziona 33 presenze complessive, di cui dieci in Champions League, mettendo a referto anche un gol e un assist. Un bagaglio di esperienza internazionale particolarmente significativo per un calciatore della sua età.

Le caratteristiche tecniche di Pirola: il paragone con Chiellini

Difensore centrale di piede mancino, Pirola si distingue per la prestanza fisica, l’efficacia nel gioco aereo e la capacità di anticipare gli avversari. Abile nella marcatura individuale e negli interventi difensivi, possiede una spiccata personalità. Proprio queste caratteristiche gli sono valse, durante il suo percorso di crescita, alcuni paragoni con Giorgio Chiellini.

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La sua esperienza nel calcio italiano e la naturale predisposizione a occupare il centrosinistra della retroguardia potrebbero renderlo una soluzione interessante per il reparto arretrato biancoceleste.

Pirola e il passato da capitano dell’Italia Under 21

Un altro elemento significativo del curriculum di Pirola riguarda il percorso con la maglia azzurra. Dopo aver rappresentato diverse selezioni giovanili italiane, nell’ottobre del 2020 debutta con l’Under 21. Partecipa agli Europei di categoria del 2021, del 2023 e del 2025, ottenendo nel settembre 2023 anche la fascia da capitano sotto la guida di Carmine Nunziata.

Esperienza internazionale, personalità e margini di crescita: sono queste le principali caratteristiche del centrale accostato alla Lazio, che potrebbe rappresentare un investimento tanto per il presente quanto per il futuro della difesa biancoceleste.