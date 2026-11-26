Lazio, Tijjani Noslin ci sarà sabato al “Grande Olimpico” di Torino: solo riposo precauzionale per l’attaccante olandese dopo le ultime fatiche di un periodo così intenso

Una giornata di stop programmato a Formello per ricaricare le pile in vista della trasferta di sabato contro il Torino. Nella seconda seduta settimanale di allenamento della Lazio, infatti, Tijjani Noslin non ha lavorato insieme al resto dei compagni agli ordini di mister Gennaro Gattuso.

Un’assenza sul campo che, tuttavia, non nasconde alcun campanello d’allarme sanitario: secondo quanto riportato da Il Messaggero, si tratta esclusivamente di una scelta prudenziale dello staff tecnico per gestire le energie di uno dei principali trascinatori di questo brillante avvio di stagione biancoceleste.

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Perché Noslin si è fermato per un giorno

Stando alla ricostruzione fornita dal quotidiano romano, Noslin ha accusato soltanto un leggero affaticamento dopo le fatiche delle ultime gare — culminate con prestazioni di altissimo livello che lo hanno consacrato tra i punti fermi della capolista — e proprio per questo Gattuso ha preferito concedergli un turno di riposo completo.

La linea adottata a Formello è chiara: evitare sovraccarichi muscolari e prevenire nuovi infortuni in un momento della stagione in cui la squadra non vuole perdere pedine fondamentali per proseguire la propria marcia in vetta alla Serie A.

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Verso Torino Lazio: la maglia da titolare di Noslin non è in discussione

Nonostante lo stop precauzionale in allenamento, la presenza dell’olandese nella formazione titolare per la sfida di sabato pomeriggio allo Stadio Olimpico Grande Torino contro la formazione di Abate non viene minimamente messa in dubbio. L’attaccante, ormai imprescindibile negli equilibri offensivi disegnati dal tecnico calabrese, partirà regolarmente dal primo minuto anche nel tredicesimo turno di campionato, confermandosi il riferimento principale della manovra d’attacco capitolina

Il ballottaggio: Noslin punta centrale o esterno con Zaccagni

L’unico vero interrogativo attorno a Noslin in vista di Torino-Lazio riguarda semmai la sua collocazione specifica nello scacchiere offensivo. La duttilità dell’olandese permette infatti a Gattuso di sciogliere il nodo legato alle condizioni di Mattia Zaccagni soltanto a ridosso del match: qualora il capitano biancoceleste partisse dall’inizio sulla corsia mancina, Noslin agirebbe al centro dell’attacco; in caso contrario, l’ex Verona potrebbe scivolare nuovamente sulla fascia sinistra lasciando spazio a un altro interprete nel ruolo di centravanti.